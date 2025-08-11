Maltempo USA, pioggia storica a Milwaukee: 300mm in poco tempo, danni e salvataggi dall’acqua | VIDEO

MeteoWeb

La contea di Milwaukee, nel Wisconsin, stato del Midwest degli USA, era in stato di emergenza domenica 10 agosto, dopo che diverse strade sono state bloccate a causa delle inondazioni provocate da quella che è stata definita una pioggia storica. Le autorità hanno avvertito che la minaccia non è ancora passata, poiché l’area rimane sotto allerta inondazioni. La città di Milwaukee e i suoi sobborghi circostanti stavano ancora cercando di riprendersi domenica sera dopo essere stati colpiti da oltre 300mm di pioggia che hanno causato un’alluvione lampo, cogliendo molti di sorpresa.

La notte della tempesta, le fognature funzionavano al contrario, riversando l’acqua nei giardini delle persone. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Milwaukee ha dichiarato che i soccorritori sono stati sommersi dalle chiamate al 911, rispondendo a oltre 600 richieste di aiuto da sabato sera a domenica mattina, comprese decine di salvataggi in acqua, con persone rimaste intrappolate nelle auto. Migliaia di persone ora stanno affrontando le conseguenze, compresi danni alle case e loro auto, con gli scantinati ancora sott’acqua.

“Stiamo ricevendo segnalazioni da alcune zone della città che hanno ricevuto più di 300mm di pioggia, più di 300mm di pioggia in un lasso di tempo molto breve. Questa alluvione è molto significativa, qualcosa che Milwaukee non vedeva da forse un decennio o più“, ha dichiarato il sindaco di Milwaukee, Chevy Johnson.

La contea di Milwaukee rimane in stato di allerta alluvione fino a lunedì mattina, e secondo i meteorologi dovrebbe portare condizioni più asciutte e una tregua per i residenti colpiti.

Fiera Statale del Wisconsin annullata a causa del maltempo

L’alluvione lampo ha annullato l’ultimo giorno della Fiera Statale del Wisconsin di domenica, poiché le forti piogge persistenti in una mezza dozzina di stati del Midwest hanno causato soccorsi in acqua, interruzioni di corrente e chiusure stradali.

Gli organizzatori della Fiera Statale del Wisconsin hanno dichiarato di aver annullato l’ultimo giorno dell’evento, della durata di 11 giorni, dopo che le piogge hanno allagato il quartiere fieristico di West Allis, appena fuori Milwaukee. “Siamo dispiaciuti di non poter portare a termine quest’ultimo giorno della Fiera Statale del Wisconsin, ma sappiamo che questa è la decisione migliore, viste le condizioni attuali e le previsioni del tempo”, hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato.

Allerta meteo nel Midwest

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NSW) ha emesso avvisi e allerte per inondazioni per alcune zone di Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois e Wisconsin. Dopo l’inizio delle precipitazioni di sabato in alcune zone, i meteorologi hanno previsto “ripetuti cicli di forti piogge”, insieme a grandine, venti violenti e tornado isolati per domenica.

La situazione nell’area di Milwaukee

Tra le zone più colpite c’è stata l’area di Milwaukee, dove fino a domenica mattina erano caduti fino a 250mm di pioggia. Quasi 47.000 clienti di We Energies hanno perso la corrente elettrica nel sud-est del Wisconsin. USA Triathlon ha anche annullato i Campionati Nazionali di Sprint e Paratriathlon a Milwaukee, a cui si prevedeva la partecipazione di migliaia di atleti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a oltre 600 chiamate, tra cui perdite di gas, interruzioni di corrente e salvataggi in acqua, secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Milwaukee. Nel frattempo, le squadre cittadine hanno lavorato tutta la notte per liberare la superficie dall’acqua.

Una vittima nel Nebraska

Sabato 9 agosto, forti venti hanno causato la morte di una persona nel Nebraska orientale dopo che un albero è caduto sull’auto di una donna. Nella capitale dello stato, Lincoln, le tempeste hanno danneggiato due unità abitative del penitenziario statale del Nebraska, sfollando 387 detenuti, ha dichiarato il Dipartimento dei Servizi Correzionali dello stato. L’agenzia ha affermato che tutto il personale e i detenuti sono al sicuro e in buone condizioni.