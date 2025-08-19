Maltempo Valle d’Aosta, colate detritiche nell’alta Valpelline: strade interrotte, evacuazioni

MeteoWeb

Problemi a causa del maltempo in Valle d’Aosta. A seguito dei forti temporali del pomeriggio, il comune di Bionaz, nell’alta Valpelline, non è al momento raggiungibile a causa di una colata detritica dal torrente Varere sulla strada regionale che collega il paese con il fondo valle, al confine con il comune di Oyace. “Nessuna persona o veicolo risulta coinvolto”, spiega il sindaco di Bionaz, Valter Nicase. “In paese – aggiunge – abbiamo delle persone che non riescono a scendere a valle”. L’interruzione della strada a causa di un dissesto idrogeologico “è il solito evento che puntualmente si manifesta”, aggiunge il primo cittadino.

Inoltre, una colata detritica nel torrente Berruard, a Ollomont, ha provocato la chiusura della strada comunale per la frazione di Glassier. Alcune famiglie del villaggio di Barliard, in tutto una ventina di persone, soprattutto turisti, sono state precauzionalmente evacuate. “Stiamo gestendo l’evento“, spiega il sindaco, David Vevey. La strada per Glassier è chiusa, ma “al momento in via precauzionale. Nel parcheggio ci sono una trentina di auto. Molte potrebbero essere di escursionisti ancora in montagna o nei rifugi. In caso di necessità, potremmo valutare di farli transitare lungo la strada”, aggiunge il primo cittadino.

