Maltempo Valle d’Aosta: colata detritica del torrente Varere, chiusa la strada regionale di Bionaz

In Valle d’Aosta, a causa di una colata detritica del torrente Varere, la strada regionale di Bionaz, riaperta solo ieri, è stata nuovamente chiusa questa mattina. Nella zona si sono registrati nuovi temporali, che hanno portato alla decisione di sospendere precauzionalmente la circolazione anche nel tratto di Oyace, dove si sono verificate alcune colate sul torrente Baudier, senza tuttavia coinvolgere al momento la strada regionale. Il primo episodio di dissesto idrogeologico risale a martedì 19 agosto, quando la stessa arteria era rimasta parzialmente chiusa fino a ieri.

