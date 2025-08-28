Maltempo Valle d’Aosta: picchi di 30 mm a Donnas, nuovi rovesci e temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

“Le precipitazioni tendono ad attenuarsi a partire dalle prime ore pomeridiane. Sono probabili rovesci e temporali a carattere più sparso nelle ore successive con intensità localmente moderate, in particolare in tarda serata sui rilievi di confine nord-nord ovest e sud-est“: è quanto riporta il Centro funzionale della Valle d’Aosta in merito all’allerta meteo idrogeologica codice giallo su tutto il territorio regionale diramata per la giornata di oggi. Stamane “i corsi d’acqua sono tutti ampiamente al di sotto le zone di attenzione, con una repentina crescita per il Lys a Courtlys e andamento in crescita nel bacino di monte della Dora Baltea“.

Il primo passaggio della perturbazione ha lambito la bassa Valle d’Aosta dove “c’è stata una precipitazione media di quasi 15 millimetri nelle ultime 6 ore, un massimo di 30 mm è stato registrato a Donnas, altri massimi locali sui 24 mm a Champorcher, e poco oltre i 23 mm a Hone e Gressoney SJ (Seebna). Le medie areali nelle altre zone sulle 6 ore sono state di circa 10 mm sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera, 7 nelle valli del Gran Paradiso e 5.7 nella vallata centrale“.

