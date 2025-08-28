Maltempo, vasta linea temporalesca verso Liguria e Toscana, Giani: “prestare attenzione”

MeteoWeb

Un’intensa e vasta linea temporalesca sta per raggiungere le coste di Liguria e Toscana. “L’esteso sistema temporalesco attivo attualmente tra Mar Ligure, Corsica e Arcipelago toscano è atteso raggiungere la costa centro-settentrionale della nostra regione dove saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere temporalesco nella prossima ora”, ha scritto sul suo profilo Facebook il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Successivamente nel corso della notte le precipitazioni, prevalentemente temporalesche, sono attese estendersi anche alle zone interne. Prestiamo attenzione“.

