Maltempo Veneto, CIA Padova: “2,6 milioni di danni all’agricoltura dalla grandine”

MeteoWeb

“Una grandinata di eccezionale violenza ha colpito la provincia di Padova a inizio agosto, con chicchi oltre i 5cm e raffiche di vento fino a 100km/h. I danni all’agricoltura sono ingenti: oltre 2.100 ettari di colture devastate – in particolare mais e ortaggi – per un valore stimato di 2,6 milioni di euro. Le aree più colpite includono dodici comuni, tra cui Anguillara Veneta, Piazzola sul Brenta, Grantorto, Gazzo, Selvazzano Dentro, Rubano e Camposampiero. Secondo le stime di CIA Padova, sono stati danneggiati 1.970 ettari di mais e 185 di ortaggi come meloni, zucchine, insalate, pomodori e peperoni. Colpiti anche frutteti e vigneti. Le aziende agricole, già provate dai rincari e dalla siccità, ora si ritrovano con raccolti compromessi e strumenti assicurativi del tutto inadeguati: solo l’8% delle produzioni è coperto, a causa di costi troppo alti, franchigie elevate, risarcimenti parziali e burocrazia scoraggiante”, si legge in una nota di CIA Padova.

“È l’ennesimo schiaffo agli agricoltori padovani. Serve un cambio di passo: rifinanziare i fondi Agricat, ridurre le franchigie, incentivare le reti antigrandine e semplificare l’accesso ai ristori. Non possiamo lasciare sole le aziende davanti a eventi climatici sempre più frequenti e distruttivi”, ha dichiarato Maurizio Antonini, direttore CIA Padova e Veneto.

Un orticoltore di Anguillara veneta racconta: “la grandine ha distrutto tutto in venti minuti. Abbiamo già avviato le pratiche, ma sappiamo che non arriverà quasi nulla. Assicurarsi? Impossibile: troppo caro e inefficace”.

“L’agricoltura padovana è sempre più esposta a fenomeni estremi, ma resta sprovvista degli strumenti tecnici e finanziari per affrontarli. Se non si interviene con politiche strutturate su assicurazioni agevolate, prevenzione climatica e sostegno immediato, ogni episodio di maltempo rischia di trasformarsi in una condanna per centinaia di aziende agricole”, conclude la CIA.