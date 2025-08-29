Maltempo Veneto, alberi caduti e allagamenti: 110 interventi tra Treviso, Padova e Venezia | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco hanno effettuato un totale di 110 interventi a seguito del maltempo che ha colpito il Veneto dal tardo pomeriggio di ieri, in particolare nelle province di Treviso, Padova e Venezia. Nel Trevigiano si sono registrati 65 interventi per alberi caduti e allagamenti, concentrati principalmente nei Comuni di Treviso e Villorba, ma le squadre hanno operato anche in altre località a Nord della provincia. A Padova gli interventi sono stati 35, soprattutto nella zona dei Colli Euganei, mentre in provincia di Venezia sono stati 10. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.