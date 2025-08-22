Maltempo Veneto, oggi continuate le operazioni di prosciugamento tra Padovano e Veneziano

MeteoWeb

“Nella giornata odierna sono proseguiti gli interventi delle squadre di volontariato nei territori della Provincia di Padova e della Città Metropolitana di Venezia per il prosciugamento degli allagamenti segnalati”, rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo la forte ondata di maltempo che ieri ha colpito la regione. “Oggi sono state impegnate 56 organizzazioni di volontariato, con oltre 240 volontari operativi. Gli interventi risultano sostanzialmente chiusi, ad eccezione di alcune residue attività che verranno completate domani dal volontariato del Comune di Venezia“.

“La Sala Operativa della Protezione Civile regionale – aggiunge Zaia – ha garantito per l’intera giornata il coordinamento in stretto raccordo con la sala operativa provinciale di Padova, con la Città Metropolitana e con il Comune di Venezia. Questa sera la SOR ha concluso le attività. Dopo la giornata di ieri, che ha visto un impegno straordinario da parte di tutte le strutture operative fin dalle prime ore del mattino, oggi la situazione è progressivamente rientrata“. “Un ringraziamento sincero va non solo ai volontari e alla Protezione Civile regionale – conclude Zaia – ma anche ai Vigili del Fuoco, al Genio Civile, ai Consorzi di bonifica e a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta, con professionalità e dedizione, per garantire la sicurezza dei cittadini”.

