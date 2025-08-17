Maltempo Veneto, forti temporali colpiscono Vedelago e Castelfranco: raffiche di vento e alberi abbattuti

MeteoWeb

Nelle ultime ore un’ondata di maltempo si è abbattuta sul Veneto, con i primi forti temporali che hanno interessato l’area di Vedelago e Castelfranco Veneto. Numerose le segnalazioni di violente raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi e rami, creando disagi alla viabilità locale. Tra le zone maggiormente colpite c’è il tratto della SS53 tra Vedelago e Salvatronda, dove le condizioni atmosferiche hanno reso necessarie operazioni di messa in sicurezza. Le immagini di Davide Brusatin documentano la situazione con alberi abbattuti lungo la carreggiata. Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate da raffiche di vento e possibili allagamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

