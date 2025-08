Maltempo Veneto: frane, allagamenti e grandine tra Montebello, Brendola e la Valle dell’Agno

MeteoWeb

Nel Vicentino sono ingenti i danni, secondo una prima stima, provocati dall’ondata di maltempo che dall’alba di oggi sta interessando il Veneto. I problemi maggiori sono segnalati a Montebello Vicentino dove si sono verificati almeno due frane, con il materiale formato da sassi e fanghi che ha invaso due strade comunali, chiuse al traffico. Sempre nello stesso comune un allagamento ha interessato una casa di riposo, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Momenti di paura nell’area dei Colli Berici, in particolare a Brendola dove si è abbattuto un fortunale, caratterizzato da grandine e forte raffiche di vento.

Gli altri comuni

La grandinata, con danni alle colture, ha interessato anche i comuni limitrofi, soprattutto Arcugnano, Longare e Montegalda. Diversi allarmi stanno interessando anche la vallata del Chiampo mentre nella valle dell’Agno a causa del vento sono cadute diverse piante e rami sulle strade: una di queste ha interessato la provinciale 246, all’altezza della frazione San Quirico di Valdagno. Numerose le chiamate arrivano ai centralini delle forze dell’ordine.

