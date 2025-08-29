Maltempo Veneto: nuova colata detritica in Cadore, ancora chiusa la statale Alemagna

MeteoWeb

A seguito di una nuova colata detritica verificatasi ieri, resta chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 51 “di Alemagna” compreso tra il km 92,000 e il km 96,000, all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno). La chiusura è stata disposta ieri sera alle 20:15 in via precauzionale, dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio che aveva segnalato l’allarme pluviometrico e il rischio di colate. Poco dopo, a carreggiata già interdetta, diversi impulsi di colata hanno effettivamente raggiunto la strada.

Le squadre ANAS, al lavoro fin dalle prime ore di oggi, hanno già rimosso i detriti e stanno completando le operazioni di lavaggio e pulizia dal fango. La riapertura alla circolazione è prevista per la metà della mattinata, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.

Intanto è stata riaperta al traffico la SS51 nel tratto precedentemente chiuso tra il km 20,300 e il km 21,800, in località Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.