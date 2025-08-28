Maltempo Veneto, nuovi movimenti della frana a San Vito: chiusa la statale Alemagna

MeteoWeb

A causa delle forti precipitazioni di oggi, la SS51 di Alemagna è stata chiusa al traffico all’altezza di Ponte Venco, nel comune di San Vito di Cadore (Belluno). Il sistema di monitoraggio attivo ha registrato, infatti, nuovi movimenti della colata detritica che scende dalla Croda Marcora, che ha raggiunto la vasca di contenimento realizzata a monte della strada. Le opere realizzate da Anas hanno per il momento contenuto l’evento, evitando che il materiale arrivasse in carreggiata, ma la situazione resta sotto osservazione a causa dell’elevata quantità d’acqua ancora presente nel bacino a monte.

La strada non sarà riaperta prima di domani mattina, quando, con le luci del giorno, saranno effettuate verifiche visive approfondite nei canali a monte per valutare la sicurezza della riapertura. Anas raccomanda la massima prudenza e il rispetto del codice della strada, rispettando i semafori rossi, installati a tutela della sicurezza pubblica.

