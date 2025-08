Maltempo Veneto, trombe d’aria e bombe d’acqua: danni e disagi a Jesolo

MeteoWeb

Il maltempo continua a imperversare sul Veneto, con un nuovo episodio di forte instabilità atmosferica che ha colpito in modo particolare la provincia di Venezia. Le località di Sottomarina, Albarella, Fiesso d’Artico e soprattutto Jesolo sono state investite da violente precipitazioni, raffiche di vento e vere e proprie “bombe d’acqua”. A Jesolo, in particolare nella zona del Lido, si sono registrati numerosi allagamenti: diverse strade sono finite sott’acqua e alcune attività commerciali sono state sfiorate dall’acqua, con disagi per residenti e turisti.

Grandine e danni anche nell’entroterra

Non solo il litorale: fenomeni meteo estremi hanno interessato anche le province di Padova e Vicenza, dove sono cadute grandinate intense accompagnate da forti raffiche di vento. I disagi hanno riguardato soprattutto la viabilità e alcune aree agricole. In molte zone, i cittadini si sono svegliati con ombrelloni chiusi e strade trasformate in torrenti temporanei.

Situazione sotto controllo, nessun ferito

Nonostante l’intensità del fenomeno e le numerose segnalazioni di danni e disagi, non si registrano al momento feriti o situazioni di emergenza grave. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per ripristinare la viabilità e gestire le criticità.

