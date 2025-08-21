Maltempo Venezia: in corso riunione del COC, molte strade allagate

MeteoWeb

In corso a Venezia la riunione del Centro Operativo Comunale presso la Smart Control Room, che resterà operativo fino a fine emergenza, con il sindaco di Luigi Brugnaro, assessori, tecnici e dirigenti di Comune e partecipate. La priorità è ripristinare la viabilità per permettere ai soccorsi di intervenire più rapidamente. Al momento risultano chiusi i sottopassi di via Oriago, via Ca Solaro, via Brendole, via Gatta, via Vallon ma sono già in corso gli interventi di ripristino.

La centrale operativa dei vigili e DIME 041.041 stanno ricevendo numerose telefonate e richieste di intervento, che sono mappate. La situazione meteo risulta in corso di miglioramento, e ciò facilita il deflusso delle acque. Si sta riducendo il numero delle strade che risultano ancora allagate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.