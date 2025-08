Maltempo estremo in Veneto, violenta grandinata colpisce il Padovano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Fase di violento maltempo in Veneto: in provincia di Padova sono state segnalate grandinate, in particolare a Vigodarzere e Limena. Sono stati chicchi con diametri compresi tra 6 e 7 cm, accompagnati da forti raffiche di vento. L’evento si inserisce nell’ambito di una perturbazione atlantica che sta investendo il Nord Italia, portando temporali localmente intensi e marcata instabilità atmosferica.

Maltempo, downburst e grandine nel Padovano

Maltempo, violenta grandinata nel Padovano

