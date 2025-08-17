Maltempo, violenta grandinata devasta il villaggio di Sălicea in Romania | VIDEO

MeteoWeb

Un’improvvisa e violenta grandinata ha colpito nelle ultime ore il villaggio di Sălicea, situato nel distretto di Cluj, in Romania. L’evento meteorologico estremo si è abbattuto con grande intensità, sorprendendo i residenti e provocando disagi diffusi. Secondo le prime testimonianze, i chicchi di ghiaccio avevano dimensioni considerevoli e sono caduti con una forza tale da danneggiare tetti, finestre e automobili parcheggiate nelle strade. Anche le coltivazioni della zona, in questo periodo particolarmente sensibili, hanno subito pesanti perdite.

Le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e raccogliere segnalazioni da parte della popolazione. Il fenomeno si inserisce in un contesto di instabilità atmosferica che negli ultimi giorni ha interessato la zona con temporali e grandinate che hanno causato problemi anche in altre aree della Romania. Gli esperti meteo non escludono nuovi episodi di maltempo nelle prossime ore.