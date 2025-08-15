Maltempo, violento temporale a Livigno causa smottamenti e disagi alla viabilità | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha causato due smottamenti di una certa entità oggi a Livigno poco dopo le 18. La zona è stata colpita da una violenta precipitazione che ha interessato la località situata in Alta Valtellina. Fango misto ad acqua ha invaso sia la strada che porta al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera, sia la strada della Valle di Federia. L’area della galleria era interessata anche di recente da dissesti analoghi.

I Vigili del fuoco volontari di Livigno sono subito intervenuti per il pronto intervento e sul posto si trova anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Livigno, Christian Pedrana. Non sono state coinvolte persone o veicoli. Si registrano disagi alla viabilità.

A causa delle piogge di questo pomeriggio si è verificata una frana/colata detritica sulla strada del Passo del Gallo. Il video di Giorgio Trameri è impressionante.

