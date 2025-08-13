Marocco, grave incendio boschivo nel nord vicino a Chefchaouen: “danni significativi”

MeteoWeb

Un grave incendio boschivo, divampato martedì 12 agosto a circa 15km dalla città turistica di Chefchaouen, nel nord del Marocco, ha continuato a diffondersi mercoledì, secondo quanto riportato dai media locali. Si tratta di un incendio “grave“, ha dichiarato una fonte ben informata, aggiungendo che “aerei Canadair stanno attualmente bombardando la zona per cercare di contenere le fiamme“. Questa fonte non è stata in grado di fornire dettagli sull’estensione delle aree colpite, sui danni o su eventuali vittime o evacuazioni.

Secondo il sito web di notizie Le360, due aerei Canadair hanno sorvolato la provincia di Chefchaouen, che ha una popolazione di oltre 400.000 abitanti, di cui quasi 50.000 nella città stessa, “nonostante le forti raffiche di vento”.

L’agenzia di stampa riferisce, citando fonti locali, che l’incendio ha devastato “vaste” aree boschive tra Bab Taza e Derdara e ha causato “danni significativi” a frutteti e terreni agricoli vicino a Karankha, prima di estendersi a una foresta vicina sotto l’influenza dei venti che soffiano da nord da due giorni.

“Situazione catastrofica”

“La situazione è catastrofica (…) L’entità dei danni materiali sembra piuttosto significativa”, ha dichiarato telefonicamente Aziz Makhlouf, residente della provincia di Chefchaouen in visita alla città di Derdara. “Non ho mai visto un incendio del genere in circa quindici anni”, ha aggiunto, sottolineando la forte mobilitazione delle autorità, tra cui la Protezione Civile, la gendarmeria e l’esercito.

I video online mostrano un cielo oscurato da dense colonne di fumo, linee di fuoco che attraversano le montagne e residenti che combattono le fiamme con secchi d’acqua in una regione impervia.

Altri incendi in Marocco

Sui social media e su organi di stampa come Maroc Hebdo, sono stati segnalati altri incendi nei pressi di Tetouan e Tangeri, altre due destinazioni turistiche nel nord del Marocco, colpito da una persistente siccità dal 2018 e attualmente interessato da un’ondata di calore accompagnata dal chergui, secondo la Direzione Generale della Meteorologia (DGM). Il chergui è un vento caldo, secco e spesso molto forte che soffia da est o sud-est in tutto il Marocco, principalmente dal Sahara.