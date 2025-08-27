Massimo Moratti in terapia intensiva: cosa è successo all’ex Presidente dell’Inter

MeteoWeb

Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi. Ottant’anni compiuti lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione. Nella sua lunga esperienza da numero uno del club nerazzurro, Moratti ha messo in bacheca ben 16 trofei ed è stato tra i grandi artefici del Triplete del 2010 con Mourinho in panchina.