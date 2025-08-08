Medaglia Dirac 2025: premiati 4 fisici che hanno trasformato i buchi neri in laboratori

MeteoWeb

Quattro fisici teorici sono stati insigniti della prestigiosa Medaglia Dirac 2025, una sorta di Premio Nobel per la fisica, per aver rivoluzionato il nostro modo di concepire i buchi neri. Gary Gibbons (Università di Cambridge), Gary Horowitz (Università della California), Roy Kerr (Università Canterbury) e Robert Wald (Università di Chicago) hanno ricevuto il riconoscimento dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) di Trieste.

Secondo la commissione, che include scienziati di calibro mondiale come Giorgio Parisi e Juan Maldacena, i 4 ricercatori hanno meritatamente ricevuto questo premio per aver utilizzato i buchi neri non come semplici oggetti astratti, ma come veri e propri “laboratori” per testare alcune delle teorie più rivoluzionarie della fisica, dalla relatività generale alla gravità quantistica, fino alla teoria delle stringhe.

Le loro ricerche hanno permesso di trasformare questi misteriosi corpi celesti, un tempo considerati solo delle bizzarre ipotesi teoriche, in strumenti fondamentali per studiare le leggi più profonde che regolano l’universo e la struttura dello spaziotempo. L’ICTP ha dichiarato che i loro studi hanno gettato le basi per ulteriori esplorazioni degli aspetti quantistici dei buchi neri, ispirando intere generazioni di fisici.

La cerimonia di premiazione si terrà nel 2026.