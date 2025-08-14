Meteo Abruzzo, temporali non solo sui rilievi: rovesci e fulmini anche sulla costa | VIDEO

MeteoWeb

Un impulso di correnti più fresche nord-orientali mantiene attiva una circolazione di bassa pressione sull’Italia meridionale. Questo assetto favorisce due forme di instabilità che condizioneranno il meteo di Ferragosto in Abruzzo e Molise: una convettiva, tipica delle ore più calde, e una frontale, legata al contrasto tra aria fresca in quota e aria molto calda preesistente.

Instabilità convettiva e frontale: cosa aspettarsi

Instabilità convettiva : si svilupperà nelle ore centrali e tardo pomeridiane , con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino , e successivi possibili sconfinamenti verso le aree collinari.

: si svilupperà nelle , con su , e successivi possibili sconfinamenti verso le aree collinari. Instabilità frontale: legata a un fronte temporalesco nato dal contatto tra aria più fresca in quota e la massa d’aria calda preesistente; fenomeni più organizzati e localmente intensi.

Situazione attuale: celle temporalesche sulla costa Frentana

Nelle ultime ore l’Abruzzo è stato ed è interessato da celle temporalesche attive. Segnalati rovesci e intensa attività elettrica lungo la costa Frentana, tra San Vito Chietino e San Salvo. La persistenza dell’aria fresca in quota mantiene elevato il potenziale temporalesco anche nelle prossime 24 ore.

Maltempo Abruzzo, temporale a Lanciano

Ferragosto: mattina variabile, pomeriggio a rischio temporali

Per il 15 agosto sono attesi nuovi fenomeni di instabilità soprattutto su aree interne e montuose. Al mattino non si escludono brevi acquazzoni a carattere locale sul settore adriatico di Abruzzo e Molise; nel pomeriggio è probabile una intensificazione dei temporali su alte colline, interno e Appennino, con graduale attenuazione in serata-notte.

Rischi e raccomandazioni

Fulmini e raffiche di vento : prestare attenzione durante il passaggio delle celle più attive.

: prestare attenzione durante il passaggio delle celle più attive. Rovesci intensi : possibili piogge abbondanti in breve tempo con allagamenti localizzati nelle aree più esposte.

: possibili abbondanti in breve tempo con nelle aree più esposte. Gite fuori porta: le tradizionali uscite pomeridiane potrebbero essere a rischio acquazzoni, specie nelle zone interne e montuose; valutare piani alternativi e monitorare aggiornamenti meteo.

In sintesi

Un quadro instabile, alimentato da correnti fresche e da una bassa pressione in quota, renderà il Ferragosto in Abruzzo e Molise variabile: mattinata con possibili fenomeni sul versante adriatico, pomeriggio con temporali più probabili e localmente intensi su colline e Appennino, miglioramento in serata.

