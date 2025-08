Meteo Algeria: temperature elevate ad Agosto ma nella norma climatica e nessuna emergenza

MeteoWeb

Agosto 2025 in Algeria si sta rivelando caldo ma perfettamente in linea con le medie stagionali, almeno lungo le aree costiere e mediterranee. I bollettini meteo più aggiornati, confermati anche dal servizio meteorologico nazionale, escludono la presenza di una vera e propria “heat dome” persistente o eccezionale sulle città come Algeri, Orano e Bejaia.

Temperature elevate ma nella norma sulle coste

Nelle principali località affacciate sul Mediterraneo, le temperature massime si attestano tra i 30°C e i 33°C, mentre durante la notte si scende a valori più gradevoli, tra 20°C e 24°C. Si tratta di condizioni pienamente compatibili con il clima tipico della regione in questo periodo dell’anno.

Non si riscontra dunque alcuna anomalia rilevante e, soprattutto, non vi sono segnali di un’ondata di calore fuori scala come quelle già sperimentate in altri Paesi del bacino mediterraneo.

Entroterra e Sahara: caldo intenso ma stagionale

Situazione differente nelle zone interne e desertiche, dove si segnalano picchi oltre i 45°C. Anche in questo caso, però, si tratta di condizioni tipiche delle estati algerine, senza deviazioni estreme. Le ondate di caldo nel Sahara sono brevi e rientrano nei profili meteorologici consueti.

Piogge quasi assenti e clima secco

Come previsto per questa stagione, le precipitazioni saranno pressoché nulle: si stimano non più di due giorni di pioggia in tutto il mese. Il clima rimane molto secco e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e un elevato numero di ore di sole quotidiane.

Il servizio meteorologico: “Caldo stagionale, senza allarmi”

I meteorologi algerini definiscono questo inizio di agosto come una fase di “caldo stagionale”, senza scarti significativi dalle medie di riferimento. Nessun allarme è stato diramato, né sono previste criticità particolari per la salute pubblica o per i sistemi energetici.

Conclusione: estate calda, ma non fuori scala

In sintesi, l’agosto 2025 in Algeria si conferma caldo ma non straordinario, specie nelle aree urbane e costiere. Il tempo rimane stabile, soleggiato e asciutto, senza la presenza di una “cupola di calore” estesa e pericolosa. Solo nell’entroterra è consigliabile restare aggiornati sui picchi termici locali.

Seguire gli aggiornamenti meteo locali resta la strategia migliore per affrontare al meglio un’estate che, finora, sta rispettando le attese climatiche del Nord Africa.