Meteo, allarme incendi in Europa: la settimana dal 5 al 12 agosto è ad altissimo rischio in queste zone

Rischio incendi in aumento in Europa: la nuova mappa Copernicus

Con il consolidarsi di una fase anticiclonica stabile, calda e secca, torna a salire l’allerta per il rischio incendi boschivi in Europa. Secondo i dati del sistema Copernicus Emergency Management, supportato dall’ECMWF, il periodo tra il 5 e il 12 agosto 2025 sarà particolarmente critico in molte regioni del continente, in particolare nel Mediterraneo e nell’Europa sud-orientale.

Indice di Pericolo Incendi: come funziona il sistema di allerta

La previsione si basa sull’FWI (Fire Weather Index), un indice internazionale che misura la probabilità di innesco e propagazione di incendi in funzione delle condizioni meteorologiche. I parametri considerati sono:

  • Temperature elevate, spesso superiori ai 35°C
  • Umidità relativa molto bassa, che secca la vegetazione
  • Assenza di precipitazioni nei giorni precedenti
  • Vento moderato o forte, che accelera la diffusione delle fiamme

Combinando questi fattori, il sistema calcola un valore che esprime quanto sia alta la probabilità che un’area subisca un incendio.

Mappa del pericolo: le aree più a rischio

La scala cromatica va dal verde (rischio minimo) al marrone scuro (rischio estremo). Le zone più preoccupanti sono:

  • Spagna e Portogallo, con ampie aree in rosso e bordeaux
  • Italia centro-meridionale, soprattutto Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Campania
  • Grecia, Turchia e Balcani, con rischio molto alto o estremo
  • Alcune aree della Russia occidentale

Al contrario, l’Europa centrale e settentrionale (Scandinavia, Alpi) presenta rischi molto più contenuti, grazie a condizioni climatiche più fresche o umide.

Perché questa mappa è fondamentale per la prevenzione

Strumenti come questo sono vitali per le autorità di protezione civile, i corpi forestali e i cittadini. Permettono di:

  • Organizzare mezzi di intervento e sorveglianza in modo mirato
  • Allertare le popolazioni nelle aree più esposte
  • Prevenire comportamenti rischiosi, come fuochi a cielo aperto o abbandono di materiali infiammabili

Estate 2025: un contesto climatico esplosivo

Agosto 2025 si confermerà come un mese estremamente secco, con anomalie termiche positive e scarsissime precipitazioni. La vegetazione, già inaridita dal caldo di giugno e luglio, si presenta ora altamente infiammabile, aumentando la possibilità che piccoli inneschi diventino rapidamente incendi di grandi dimensioni.

Conclusioni: prevenzione e consapevolezza

La mappa di Copernicus/ECMWF rappresenta uno strumento chiave per anticipare i rischi e preparare le risposte. In un contesto climatico sempre più favorevole agli incendi, la prevenzione è l’arma più efficace per proteggere vite umane, ecosistemi e infrastrutture.

