Meteo Arabia Saudita: tempeste di tipo tropicale con nubi a -90°C, fenomeni estremi in corso

Il settore sud-occidentale dell’Arabia Saudita è nel mirino di un episodio meteo di portata eccezionale. Enormi celle temporalesche, con dinamiche tipiche dei tropici, stanno interessando vaste aree e producendo fenomeni severi. Le ultime rilevazioni satellitari indicano temperature alle sommità delle nubi inferiori a -90°C (con picchi prossimi a -100°C): un segnale chiarissimo dell’intensità convettiva in atto.
Perché questo evento è eccezionale
Valori così bassi in vetta ai cumulonembi indicano torri convettive altissime e una notevole quantità di energia potenziale disponibile. In pratica, l’atmosfera sta favorendo moti verticali estremamente vigorosi, tipici dei sistemi temporaleschi tropicali, con forte alimentazione di aria calda e umida nei bassi strati.
Dove colpisce di più
L’area al momento più coinvolta è quella attorno a Namira, dove le celle risultano particolarmente organizzate e persistenti. Il quadro, tuttavia, resta dinamico: i nuclei temporaleschi possono rigenerarsi e spostarsi rapidamente su altri settori del Sud-Ovest saudita.
Fenomeni attesi e rischi
- Piogge torrenziali con rischio di allagamenti improvvisi e flash flood.
- Raffiche discendenti molto forti (downburst) potenzialmente dannose per strutture e viabilità.
- Grandine di varie dimensioni, con possibili impatti su colture e mezzi in transito.
- Attività elettrica intensa con temporali frequenti e fulminazioni ripetute.
Indicazioni operative
Visti i parametri osservati, è prudente limitare gli spostamenti nelle aree a rischio, evitare corsi d’acqua e valloni in caso di nubifragi, e tenersi aggiornati tramite i bollettini ufficiali. Le autorità invitano alla massima attenzione, soprattutto in zone montuose e su strade soggette a colate detritiche.
In sintesi
Le celle temporalesche di tipo tropicale attive sul Sud-Ovest dell’Arabia Saudita rappresentano un evento di rilevanza meteorologica: le nubi a -90°C sono il marchio di sistemi estremamente potenti, capaci di generare piogge violente, forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. La situazione resta in evoluzione: seguire gli aggiornamenti meteo è fondamentale per la sicurezza personale e operativa.