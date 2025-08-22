Meteo Arabia Saudita: tempeste di tipo tropicale con nubi a -90°C, fenomeni estremi in corso

MeteoWeb

Il settore sud-occidentale dell’Arabia Saudita è nel mirino di un episodio meteo di portata eccezionale. Enormi celle temporalesche, con dinamiche tipiche dei tropici, stanno interessando vaste aree e producendo fenomeni severi. Le ultime rilevazioni satellitari indicano temperature alle sommità delle nubi inferiori a -90°C (con picchi prossimi a -100°C): un segnale chiarissimo dell’intensità convettiva in atto.

Perché questo evento è eccezionale

Valori così bassi in vetta ai cumulonembi indicano torri convettive altissime e una notevole quantità di energia potenziale disponibile. In pratica, l’atmosfera sta favorendo moti verticali estremamente vigorosi, tipici dei sistemi temporaleschi tropicali, con forte alimentazione di aria calda e umida nei bassi strati.

Dove colpisce di più

L’area al momento più coinvolta è quella attorno a Namira, dove le celle risultano particolarmente organizzate e persistenti. Il quadro, tuttavia, resta dinamico: i nuclei temporaleschi possono rigenerarsi e spostarsi rapidamente su altri settori del Sud-Ovest saudita.

Fenomeni attesi e rischi

Piogge torrenziali con rischio di allagamenti improvvisi e flash flood .

con rischio di allagamenti improvvisi e . Raffiche discendenti molto forti (downburst) potenzialmente dannose per strutture e viabilità.

molto forti (downburst) potenzialmente dannose per strutture e viabilità. Grandine di varie dimensioni, con possibili impatti su colture e mezzi in transito.

di varie dimensioni, con possibili impatti su colture e mezzi in transito. Attività elettrica intensa con temporali frequenti e fulminazioni ripetute.

Indicazioni operative

Visti i parametri osservati, è prudente limitare gli spostamenti nelle aree a rischio, evitare corsi d’acqua e valloni in caso di nubifragi, e tenersi aggiornati tramite i bollettini ufficiali. Le autorità invitano alla massima attenzione, soprattutto in zone montuose e su strade soggette a colate detritiche.

In sintesi

Le celle temporalesche di tipo tropicale attive sul Sud-Ovest dell’Arabia Saudita rappresentano un evento di rilevanza meteorologica: le nubi a -90°C sono il marchio di sistemi estremamente potenti, capaci di generare piogge violente, forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. La situazione resta in evoluzione: seguire gli aggiornamenti meteo è fondamentale per la sicurezza personale e operativa.