Meteo, Argentina travolta da un’ondata di caldo invernale storica: minima record a 28,7°C

MeteoWeb

Un evento meteorologico senza precedenti ha sconvolto l’Argentina negli ultimi giorni, trasformando l’inverno australe in una vera e propria estate anticipata. Il 23 agosto 2025, la stazione meteorologica di Posta Salazar ha registrato una temperatura minima notturna di 28,7°C, fissando il nuovo record assoluto di temperatura minima più alta mai osservata in inverno nella storia del Paese.

Un’anomalia impressionante

Per comprendere la portata dell’evento, basta confrontare il dato con i valori climatici abituali: durante l’inverno australe, le temperature minime nelle regioni interne dell’Argentina oscillano di norma tra i 5°C e i 12°C, mentre nelle aree meridionali possono facilmente scendere sotto i 10°C. Ritrovarsi con notti tropicali oltre i 20°C – e addirittura vicine ai 30°C – rappresenta dunque un’anomalia estrema e senza precedenti nella climatologia del Paese.

Le cause: aria tropicale fino al cuore del Sudamerica

I meteorologi argentini attribuiscono questo fenomeno a un’eccezionale intrusione di masse d’aria calda di origine tropicale, trasportate verso sud da particolari configurazioni atmosferiche. La dinamica ha permesso all’aria subtropicale, normalmente confinata a latitudini più basse, di estendersi fino all’Argentina centro-settentrionale.

Il risultato è stato un prolungato periodo di notti tropicali, con minime che in diverse località non sono mai scese sotto i 20°C. Posta Salazar, con il suo dato record di 28,7°C, ha rappresentato il culmine di un’ondata di calore che resterà impressa nelle cronache meteorologiche.

Impatti e implicazioni

Stress agricolo : colture abituate a temperature fresche invernali hanno subito condizioni termiche insolite che possono alterare cicli vegetativi.

: colture abituate a temperature fresche invernali hanno subito condizioni termiche insolite che possono alterare cicli vegetativi. Energia : la richiesta di elettricità per ventilatori e condizionatori è cresciuta, mentre normalmente in agosto la domanda resta contenuta.

: la richiesta di elettricità per ventilatori e condizionatori è cresciuta, mentre normalmente in agosto la domanda resta contenuta. Salute pubblica: notti così calde aumentano i rischi legati a colpi di calore e disagi per le fasce più fragili della popolazione.

Ritorno alla normalità

Fortunatamente, nelle ultime ore le condizioni meteorologiche sono cambiate e le temperature sono tornate su valori più consoni alla stagione invernale. Tuttavia, l’episodio di agosto 2025 rimane un campanello d’allarme climatico che dimostra quanto il Sudamerica, così come altre aree del pianeta, sia sempre più esposto agli eccessi termici e a configurazioni atmosferiche fuori scala.