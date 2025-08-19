Meteo Australia, gelo record: -13,2 °C a Thredbo, la notte più fredda dal 2018

MeteoWeb

Un risveglio da gelo estremo per Thredbo (Nuovo Galles del Sud): i termometri sono scesi fino a –13,2 °C, un valore eccezionale per l’Australia continentale e tra i più bassi mai osservati nel cuore dell’inverno australe. Non si tratta soltanto di un numero da record: è la fotografia di come le Alpi Australiane possano trasformarsi, per poche ore, in una vera e propria “isola fredda” capace di rivaleggiare con alcune località alpine europee.

Perché è un evento che conta

Rarità statistica : la minima di –13,2 °C è la più bassa dal 2018 e rientra tra le tre più fredde di sempre in agosto per Thredbo da quando sono iniziate le osservazioni (anni ’60).

: la minima di –13,2 °C è la più bassa dal 2018 e rientra tra le per Thredbo da quando sono iniziate le osservazioni (anni ’60). Contesto climatico australiano: in un continente dal clima prevalentemente mite, scendere a valori attorno a –10 °C o inferiori è raro. Succede quasi esclusivamente sulle vette della Grande Catena Divisoria.

Dove nasce tanto freddo

Le Alpi Australiane superano i 2.000 metri (il Monte Kosciuszko raggiunge i 2.228 m) e intercettano le correnti meridionali che, in determinate configurazioni, trasportano aria fredda e secca dalle latitudini antartiche. Questo mix innesca inversioni termiche, irraggiamento notturno e neve polverosa con valori termici ben sotto lo zero.

Impatto su turismo e attività invernali

Località come Thredbo, Perisher e Charlotte Pass rappresentano il cuore del turismo invernale australiano. Temperature così rigide:

Migliorano la qualità della neve , rendendola più compatta e adatta agli sport invernali.

, rendendola più compatta e adatta agli sport invernali. Aumentano i rischi per la mobilità e la salute: servono abbigliamento termico, attenzione al ghiaccio e pianificazione accurata.

Cosa ci dice dal punto di vista meteorologico

L’episodio di Thredbo è coerente con la climatologia d’alta quota australiana: in inverno, con cielo sereno dopo un fronte freddo, la dispersione radiativa notturna diventa massima. Non è un’anomalia inspiegabile, ma una punta estrema di un comportamento previsto quando altitudine, circolazione e assenza di nubi si combinano.