Meteo avverso, i Vigili del Fuoco salvano tre persone in barca ad Ancona

Tre persone a bordo di un’imbarcazione sono state salvate dai sommozzatori e dal nucleo nautico dei Vigili del Fuoco a Torrette di Ancona. L’intervento è avvenuto alle 20. I tre, a causa delle condizioni meteo-marine avverse, non erano più in grado di guidare il natante. I Vigili del Fuoco sono saliti a bordo prendendo il controllo dell’imbarcazione e portandola in sicurezza all’ormeggio nel porto turistico di Ancona. Non si registrano feriti.

