Meteo, Balcani nella morsa del caldo: 12 agosto 2025 con temperature oltre i 43°C

MeteoWeb

Oggi, 12 agosto 2025 resterà tra le date simbolo dell’estate nel sud-est Europa: un robusto anticiclone ha innescato un’ondata di calore eccezionale, spingendo i valori fino a soglie storiche e mettendo sotto pressione città, servizi e infrastrutture dei Balcani. Nella giornata odierna, molte località hanno toccato o superato i 40°C, confermando la portata straordinaria dell’evento:

Tirana (Albania): 43,6°C – tra i valori più alti in assoluto per la città.

– tra i valori più alti in assoluto per la città. Ulcinj (Montenegro): 42,3°C

Skala (Grecia): 42,0°C

Trebinje (Bosnia ed Erzegovina): 40,6°C

Lom (Bulgaria): 40,6°C

Calafat (Romania): 40,3°C

Ploče (Croazia): 40,1°C

Knjaževac (Serbia): 39,7°C

Skopje (Macedonia del Nord): 39,5°C

Valori diffusi e simultanei oltre i 40°C evidenziano l’estensione della massa d’aria rovente che ha coinvolto gran parte dei Balcani orientali e meridionali.

Il contesto meteorologico: anticiclone e anomalie positive

L’evento è stato alimentato da un anticiclone persistente, la tipica configurazione che comprime l’aria nei bassi strati e inibisce la nuvolosità. In molte aree le anomalie termiche hanno toccato +10/+15°C rispetto alla climatologia di agosto, con un ulteriore aggravio di caldo e afa nelle aree urbane per l’isola di calore.

Impatto e criticità: salute, incendi, servizi

Allerte sanitarie : diffusi avvisi per caldo estremo , rischio per anziani , bambini e soggetti fragili; elevate temperature notturne e possibili notti tropicali .

: diffusi avvisi per , rischio per , e soggetti fragili; elevate e possibili . Incendi e siccità : pericolo molto alto in Albania e Montenegro , con roghi che hanno portato a evacuazioni e minacciato infrastrutture.

: pericolo molto alto in e , con roghi che hanno portato a e minacciato infrastrutture. Agricoltura : stress termico su colture sensibili (es. mais , vite ), con possibili ripercussioni sulla produzione.

: stress termico su colture sensibili (es. , ), con possibili ripercussioni sulla produzione. Trasporti e servizi: disagi per rete elettrica e logistica nelle ore più calde.

Un’estate anomala: segnali già da fine luglio

La giornata odierna si inserisce in un trend eccezionale per l’area balcanica. Già a fine luglio, in Kosovo, è stato raggiunto un nuovo picco con 42,4°C a Klina, confermando la persistenza di episodi di caldo estremo.

Tendenza a breve

Le proiezioni indicano che, pur con possibili fasi instabili a ridosso dei rilievi, l’anomalia positiva potrebbe mantenersi su parte dei Balcani e del Sud Europa anche nei giorni successivi. Servirà monitorare attentamente la persistenza dell’anticiclone e l’eventuale ingresso di aria più fresca in quota.