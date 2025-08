Meteo Belluno, luglio più piovoso ed instabile del normale: solo 5 giorni di bel tempo | DATI

MeteoWeb

Il mese di luglio 2025 “è risultato più piovoso ed instabile del normale, ma con temperature sostanzialmente nella norma” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Nel corso del mese si sono avute ben 23 giornate di tempo variabile o instabile e solo 5 giorni di bel tempo, com’era accaduto solo nel 2014 negli ultimi 40 anni”.

Temperature

“Le temperature medie mensili sono risultate pressoché normali, con valori circa 0.5°C inferiori alle medie pluriennali. Dopo i primi 4 giorni del mese molto caldi, gli ultimi di un’onda di calore iniziata il 25 giugno, si è avuto un prolungato afflusso di aria molto fresca che ha finito per portare i valori termici al di sotto della norma. Nel resto del mese la temperatura è oscillata attorno alle medie stagionali, a volte un po’ sopra, a volte leggermente al di sotto. Da segnalare gli ultimi 3 giorni del mese alquanto freschi. Lo zero termico è variato fra un minimo di 2360 m il giorno 9 ed un massimo di 4590 m il giorno 21. Nella città capoluogo la temperatura media del 2025 risulta, finora, 1.2°C al di sopra della norma, in calo di 0.3°C rispetto all’aggiornamento del mese precedente”, si legge nell’analisi.

Precipitazioni

“Le precipitazioni totali mensili sono state ovunque più copiose del consueto, ma in maniera molto diversa da zona a zona, in virtù del loro prevalente carattere di rovescio o temporale, con zone casualmente più colpite dai fenomeni intensi ed altre risparmiate. In particolare nella fascia prealpina (Feltrino, Valbelluna ed Alpago) è piovuto il doppio o il triplo di quanto atteso climatologicamente. A Sant’Antonio Tortal sono caduti nel mese 391 mm di pioggia, contro una media di 126 mm, a Col Indes di Tambre 372 mm a fronte di una media di 157 mm (per entrambe record degli ultimi 40 anni). Nella città capoluogo sono caduti addirittura 409 mm, che rappresenta il primato per il mese di luglio degli ultimi 140 anni. Sul settore dolomitico è piovuto fra il 20% e l’80% più del normale, con record di luglio battuti ad Arabba e a Domegge. La frequenza delle precipitazioni è stata nettamente più alta del normale, soprattutto sulle Dolomiti, con 16-20 giorni piovosi, a seconda delle zone, a fronte di una media storica di 12-13. Per le Prealpi “solo” 10-15 giorni piovosi (11- 12 la norma), ma in questi giorni la pioggia è stata molto spesso abbondante, come ad esempio nei giorni 6, 7 e 24. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra ovunque esuberi, in alcune zone modesti (+17% a Feltre, +19% a Cortina), in altre consistenti (+59% a Belluno, +88% a Sant’Antonio Tortal). Nell’ultimo quarantennio il 2025 risulta finora il secondo anno più piovoso, dietro al piovosissimo 2014”, riporta Arpa Veneto.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese

“Giorni 6 e 7: piogge intense ed abbondanti in diverse zone delle Prealpi, con il Cansiglio particolarmente colpito (113 mm in poche ore il giorno 6 e 112 mm il giorno 7, causano deboli dissesti idrogeologici e allagamenti su questo altopiano)

Giorno 8: nella serata di questo giorno la neve cade fino a 2000 m sulle montagne dell’Alpago, cosa che qui non accadeva in luglio dal 2004

Giorno 12: un violento rovescio temporalesco sulla Croda Marcora innesca una colata detritica che invade la strada Alemagna fra Chiappuzza e Dogana Vecchia, causandone la chiusura per molti giorni

Giorno 21: locali danni per vento in Valbelluna, soprattutto sulla sinistra Piave, a causa del transito di un’intensa cella temporalesca

Giorno 24: frequenti ed intense piogge a carattere temporalesco nel pomeriggio, con locali grandinate, provocano locali dissesti ed allagamenti, soprattutto sulle Prealpi. Nel basso Feltrino, in località Scalon, una colata di sassi e fango invade la strada provinciale, interrompendola per alcune ore. A Quero cadono 41 mm di pioggia in mezz’ora, a Belluno, nelle 24 ore, 106 mm.

In tutto si sono avuti 5 giorni soleggiati, 23 variabili o nuvolosi e 3 giorni di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.