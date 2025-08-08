Meteo Brasile: irruzione polare, possibile neve tra Santa Catarina e Rio Grande do Sul

MeteoWeb

Un’irruzione di aria gelida di origine polare si prepara a raggiungere il Sud del Brasile, e le previsioni meteo lasciano pochi dubbi: la neve potrebbe fare la sua comparsa in alcune zone montuose tra la fine di venerdì e l’inizio di sabato. La dinamica atmosferica alla base del fenomeno è ben chiara: da un lato agisce un centro di bassa pressione attivo sulla costa, che alimenta l’instabilità; dall’altro, avanza una massa di aria fredda continentale in discesa dalle alte latitudini, pronta a interagire con l’umidità presente e favorire precipitazioni invernali.

Secondo i meteorologi di MetSul Meteorologia, la zona con maggiori probabilità di nevicate è l’Altopiano meridionale di Santa Catarina, grazie alle sue quote elevate. Tuttavia, anche i Campos de Cima da Serra, nel Rio Grande do Sul, potrebbero registrare qualche fiocco di neve, specie nelle ore più fredde della notte.

Tra i modelli numerici consultati, il modello canadese è quello che segnala la maggiore estensione del fenomeno, prevedendo neve sia in Santa Catarina che in Rio Grande do Sul. Più conservativo invece il modello WRF ad alta risoluzione, secondo cui le nevicate si limiterebbero alle cime più alte e, in forma molto isolata, agli Aparados da Serra.

Ma anche laddove la neve non dovesse cadere, le condizioni atmosferiche restano favorevoli alla formazione di altre precipitazioni invernali come il graupel (o neve tonda) e la pioggia gelata, soprattutto grazie alla presenza di freddo intenso in quota.

Questi fenomeni, a differenza della neve, possono verificarsi anche al di sotto dei 1000 metri, interessando aree come la Serra Gaúcha. Si tratta quindi di un evento invernale significativo, che coinvolgerà diverse aree del Brasile meridionale.

In conclusione, il fine settimana si annuncia decisamente invernale per una parte del continente solitamente più mite. I meteorologi raccomandano attenzione per possibili disagi alla viabilità e formazioni di ghiaccio, mentre i più appassionati di meteorologia attendono con curiosità la possibile comparsa della neve brasiliana.