Meteo, caldo estremo in Medio Oriente e gelo record in Antartide: due facce del pianeta nello stesso giorno

La giornata del 15 agosto 2025 ha mostrato con chiarezza gli estremi climatici del pianeta: tra ondata di calore eccezionale in Medio Oriente e freddo estremo in Antartide, il meteo globale ha segnato valori che restano impressi nei registri. Nel giro di 24 ore, alcune località hanno superato i 50°C, mentre ai poli si è scesi sotto i -70°C.

Il forno del Medio Oriente: massime oltre i 50°C

Sotto una persistente cupola di calore, l’area si è trasformata in un vero e proprio forno atmosferico. A guidare la graduatoria è stata Omidieh (Iran) con 50,6°C, tra i valori più alti osservati a livello globale in agosto. Seguono numerose località dell’area mesopotamica e della penisola arabica, segno di un pattern bloccato che ha impedito l’ingresso di aria più temperata.

Top 10 – Temperatura massima 24 ore (15/08/2025 – 05:00 UTC)

  1. Omidieh (Iran) – 50,6°C
  2. Masjed-Soleyman (Iran) – 49,6°C
  3. Ahwaz (Iran) – 49,3°C
  4. Abadan (Iran) – 48,9°C
  5. Al Ahsa (Arabia Saudita) – 48,9°C
  6. Safi-Abad Dezful (Iran) – 48,6°C
  7. Aeroporto Internazionale del Kuwait (Kuwait) – 48,3°C
  8. Aeroporto di Aqaba (Giordania) – 48,0°C
  9. Luxor (Egitto) – 48,0°C
  10. Fahud (Oman) – 47,9°C

Le conseguenze dirette: rischio sanitario elevato (colpi di calore, disidratazione), forte stress sulle reti elettriche per la domanda di raffrescamento, impatti su agricoltura e gestione idrica. In molti centri, l’humidex ha sfiorato o superato quota 40, rendendo le condizioni particolarmente oppressive.

Il freezer antartico: minime spinte sotto i -70°C

All’estremo opposto del globo, l’Antartide ha registrato valori tipici del cuore dell’inverno polare. La stazione di Vostok ha toccato -74,7°C, una delle temperature più basse degli ultimi anni, seguita da un “poker” di località del plateau antartico con valori inferiori a -60°C.

Top 10 – Temperatura minima 24 ore (15/08/2025 – 05:00 UTC)

  1. Vostok (Antartide) – -74,7°C
  2. Dome A (Antartide) – -68,0°C
  3. Concordia (Antartide) – -66,6°C
  4. Stazione Amundsen-Scott, Polo Sud (Antartide) – -60,1°C
  5. Amery (Antartide) – -42,1°C
  6. Limbert AWS (Antartide) – -40,7°C
  7. McMurdo (Antartide) – -36,1°C
  8. Syowa (Antartide) – -29,6°C
  9. University Wi Id 8906 (Antartide) – -29,4°C
  10. Cape Phillips (Antartide) – -28,9°C

Un pianeta agli estremi: cosa ci dicono questi numeri

Il contrasto tra massime estreme in area subtropicale e minime polari in Antartide fotografano la complessità del clima globale. Episodi come questi non significano che il freddo scompaia: al contrario, in un mondo che si riscalda aumentano la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, in entrambe le direzioni.

La data del 15/08/2025 resta così emblematica: il pianeta è stato, nello stesso giorno, un forno tra Iran e penisola arabica e un freezer sul plateau antartico. Per società, ecosistemi ed economie, il messaggio è chiaro: serve rafforzare adattamento, resilienza e gestione del rischio climatico, dalla tutela della salute alla pianificazione delle infrastrutture.

In sintesi

  • Medio Oriente: picchi fino a 50,6°C, impatti su salute, energia e agricoltura.
  • Antartide: minime fino a -74,7°C, quadro coerente con l’inverno polare sul plateau.
  • Mondo agli estremi: più heat waves, più eventi intensi, necessità di strategie di adattamento.

