Meteo, ondata di caldo in Francia: Parigi da 35°C a 38°C in 24 ore, il picco il 12 agosto

La Francia si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense dell’estate 2025, con picco atteso tra lunedì 11 e martedì 12 agosto. Le più recenti elaborazioni confermano un’impennata termica che in alcune aree raggiungerà valori ben oltre le medie stagionali. Nelle regioni meridionali, soprattutto in prossimità dei Pirenei, i termometri potranno toccare i 43°C. Si tratta di valori anomali e potenzialmente opprimenti per la popolazione, con rischi per salute e infrastrutture.

Parigi: dal fresco di inizio mese a 38°C in 24 ore

Nel bacino parigino il cambio di scenario sarà netto: 35°C attesi lunedì 11 e fino a 38°C martedì 12. In ambito urbano l’effetto isola di calore amplificherà il disagio, riducendo il raffrescamento notturno.

Una dinamica rapida: l’onda calda risale verso nord-est

L’aria rovente colpirà prima il Sud per poi risalire rapidamente verso nord-est, coinvolgendo le regioni centrali e Parigi nel giro di poche ore. Progressione veloce = adattamento difficile per le fasce più fragili.

Zona Lunedì 11 agosto Martedì 12 agosto Sud Francia fino a 43°C 40–43°C Parigi 35°C fino a 38°C

Il contesto climatico: una nuova normalità

Eventi così non sono più eccezioni: dal 1947 in Francia sono state censite oltre 50 ondate di calore, con frequenza e intensità in aumento negli ultimi anni. La tendenza è coerente con il cambiamento climatico, che rende più probabile il superamento di soglie estreme.

Rischi e impatti: salute, servizi e risorse

Il caldo estremo minaccia salute pubblica, agricoltura, risorse idriche e reti energetiche. Le autorità raccomandano di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, idratazione regolare e attenzione a anziani, bambini e persone fragili.

Il picco dell’11–12 agosto 2025 sarà un test per la resilienza del Paese e un segnale ulteriore di come le estati europee stiano cambiando: caldo più frequente, più intenso e più duraturo.