Meteo, caldo record in Spagna: media mai così alta dal 1950, ieri superati i +45°C in 3 province

MeteoWeb

In base ai dati “osservati e previsti“, è altamente probabile che in Spagna venga battuto un nuovo record di alte temperature: lo indica l’Agenzia statale di meteorologia spagnola (AEMET), in un’analisi dell’ondata di caldo che il Paese affronta da inizio agosto. “Le giornate dell’11 e del 12 agosto sono state record: non c’è mai stata una temperatura media così alta in queste date precise almeno dal 1950“, spiega l’AEMET. In entrambi i giorni, tale temperatura media è stata superiore ai +28°C.

Il pronostico vigente indica inoltre che record di temperatura potrebbero essere raggiunti anche i prossimi 16 e 17 agosto. Con le informazioni disponibili, conclude dunque l’AEMET, “non ci sono precedenti di un periodo compreso tra l’1 e il 20 agosto così caldo come in questo 2025. Solo vi si avvicina lo stesso periodo di agosto 2003″.

Ieri, in tre province del Paese (Siviglia, Badajoz e Huelva) i termometri hanno superato quota +45°C.