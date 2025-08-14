Meteo Canada, Labrador rovente: ondata di calore storica abbatte decine di record

MeteoWeb

Il mese di agosto 2025 resterà negli annali del Canada orientale e del Labrador per una ondata di calore eccezionale per durata e intensità, capace di infrangere decine di record giornalieri e mensili tra Terranova e Labrador, Québec e province adiacenti.

I massimi storici del 13 agosto 2025

Goose Bay (Happy Valley–Goose Bay) : 36,5°C — nuovo record assoluto di agosto, superando i 35,3°C (1996), e temperatura più alta di sempre ad agosto in tutto il Labrador .

: — nuovo di agosto, superando i 35,3°C (1996), e ad agosto in tutto il . Cartwright : 35,7°C — nuovo record mensile (precedente 33,0°C, 2000).

: — nuovo (precedente 33,0°C, 2000). Churchill Falls : 32,0°C — nuovo record mensile (precedente 30,3°C, 1990).

: — nuovo (precedente 30,3°C, 1990). Deer Lake : 34,8°C — nuovo record giornaliero e mensile (battuti i 34,5°C del 12 agosto 2025).

: — nuovo giornaliero e mensile (battuti i del 12 agosto 2025). Havre-Saint-Pierre (QC) : 30,3°C — nuovo massimo assoluto locale .

: — nuovo . La Scie: 30,7°C — nuovo record di agosto (precedente 31,0°C, 1990) con minima notturna di 22,1°C.

Uno scarto climatico senza precedenti

In una sola giornata sono stati superati oltre 60 record nel Canada orientale. In molte aree, le massime medie di agosto — tipicamente intorno a 20°C — sono state superate di 10–15°C, con humidex spesso vicino o superiore a 40. Il risultato: condizioni opprimenti, notti tropicali e scarsa ventilazione anche nelle località costiere.

Impatto su salute, infrastrutture e ambiente

Salute pubblica : aumento dei casi di colpo di calore e disidratazione, rischio elevato per anziani e lavoratori esposti .

: aumento dei casi di e disidratazione, rischio elevato per e . Infrastrutture : forte pressione su reti elettriche e risorse idriche per l’uso intensivo di raffrescamento.

: forte pressione su e per l’uso intensivo di raffrescamento. Ambiente: pericolo incendi in crescita e stress sugli ecosistemi in un’estate già segnata da siccità.

Perché è successo: la “cupola di calore”

L’evento è coerente con la maggiore frequenza di heat waves alle medie e alte latitudini. Una persistente heat dome ha intrappolato masse d’aria calda sul Nord-Est canadese, impedendo il ricambio e favorendo l’accumulo di calore giorno dopo giorno.

Agosto 2025: un campanello d’allarme climatico

I nuovi record — dai 36,5°C di Goose Bay ai 34,8°C di Deer Lake — segnano uno spartiacque per il clima del Labrador. L’ondata di calore dimostra come aree storicamente fresche possano essere travolte da estremi termici.