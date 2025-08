Meteo Cina, Hebei a 40°C: ondata di calore storica travolge il nord del Paese

MeteoWeb

In un’estate segnata da eventi estremi, la provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, è stata colpita da un’ondata di caldo senza precedenti per il mese di agosto. La stazione meteorologica di Zhengding ha registrato 40,1°C, superando ogni record mensile locale e aprendo una nuova pagina nella climatologia della regione. Questo valore, mai raggiunto prima in questo periodo dell’anno, è stato accompagnato da temperature record anche in altre località come Luancheng, Lincheng, Anguo, Mancheng, Xingtang e il distretto di Shunyi a Pechino. L’intera fascia settentrionale della Cina è stata coinvolta da questo evento meteorologico estremo.

152 stazioni oltre i 40°C: è record nazionale

Secondo i dati diffusi dal servizio meteorologico cinese, tra la metà di luglio e l’inizio di agosto 2025, ben 152 stazioni meteorologiche ufficiali hanno superato la soglia dei 40 gradi Celsius. È il dato più alto mai registrato in questa fase dell’estate.

Le autorità definiscono questa ondata di caldo come un fenomeno eccezionale per estensione, durata e intensità. La provincia di Hebei, abituata ad estati calde ma non estreme, con medie massime di 30–32°C ad agosto, ha toccato livelli tipici di aree desertiche, con notti tropicali e umidità elevata.

Consumi elettrici ai massimi storici

L’effetto più diretto è stato registrato sulla rete elettrica nazionale. La domanda di energia ha superato i 1,5 miliardi di kilowatt, con picchi dovuti all’uso di condizionatori e impianti di raffreddamento nelle aree urbane. Alcune città hanno invitato la popolazione a ridurre i consumi per evitare sovraccarichi e blackout.

Non meno critici sono gli effetti sull’agricoltura. Il caldo prolungato ha favorito l’evaporazione dei suoli e messo a rischio numerose colture, aggravando la carenza d’acqua in un periodo cruciale per i raccolti.

Il cambiamento climatico accelera i fenomeni estremi

Secondo climatologi cinesi, eventi come questo sono il riflesso diretto del riscaldamento globale, che rende le estati più lunghe, torride e pericolose. L’ondata di calore di agosto 2025 viene considerata un punto di svolta climatico per l’intera Cina settentrionale.

Le autorità sanitarie e meteorologiche hanno raccomandato massima prudenza, in particolare per anziani, bambini e soggetti fragili, mentre continuano a monitorare le previsioni per le prossime settimane.

La provincia di Hebei diventa così simbolo di un’estate eccezionale, che conferma una tendenza globale sempre più difficile da ignorare.