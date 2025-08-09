Meteo, Cina rovente: luglio 2025 riscrive i record di caldo in numerose province

MeteoWeb

Luglio 2025 ha lasciato un segno nella climatologia della Repubblica Popolare Cinese. Pur non risultando il mese più caldo di sempre a livello nazionale, molte aree hanno sperimentato temperature estreme e impatti rilevanti su salute, energia e economia. Il 4 luglio numerose stazioni hanno superato i 35°C, con quattro record storici regionali per il mese. Il valore più alto è stato misurato a Tuokexun (Xinjiang) con 42,3°C, seguito da Turpan Dongku (41,9°C) e Turpan (41,7°C). Ondate di calore con massime oltre i 40°C hanno interessato anche Shaanxi, Chongqing e Henan.

Impatti: energia, agricoltura e salute sotto pressione

Blackout elettrici per l’aumento dei consumi da climatizzazione .

per l’aumento dei consumi da . Danni ai raccolti e stress idrico nei principali distretti agricoli.

e stress idrico nei principali distretti agricoli. Interruzioni industriali per tutelare impianti e lavoratori.

per tutelare impianti e lavoratori. Rischi sanitari in crescita: colpi di calore, disidratazione, fasce vulnerabili a rischio.

Come si colloca luglio 2025 nel contesto globale

A livello mondiale, luglio 2025 si posiziona al terzo posto tra i luglio più caldi, dietro al 2023 e al 2024. Anche in Cina, la media nazionale è risultata sensibilmente sopra il periodo di riferimento 1991–2020, senza però superare i massimi degli ultimi due anni. In molte province, tuttavia, il mese ha riscritto i record locali di caldo estremo.

Perché è successo: segnali di un clima che cambia

L’episodio si inserisce in una tendenza a ondate di calore più frequenti, intense e durature in Asia. L’accumulo di calore nei bassi strati, le anomale alte pressioni persistenti e suoli siccitosi favoriscono massime oltre i 40°C e notti tropicali, amplificando gli impatti urbani (isola di calore) e rurali (stress idrico).

Cosa significa per i prossimi mesi

Il quadro di luglio 2025 indica la necessità di rafforzare piani di adattamento: sistemi di allerta caldo, reti elettriche resilienti, gestione idrica efficiente e misure di protezione della salute pubblica. Per il comparto produttivo serviranno protocolli di continuità operativa nelle fasi di caldo estremo.

In sintesi: per la Cina luglio 2025 è stato tra i mesi più caldi di sempre, con record locali in molte province; sul piano globale e nazionale si colloca al terzo posto tra i luglio più caldi, confermando l’accelerazione della tendenza al riscaldamento.