Meteo Cina, nuova ondata di caldo eccezionale: rischio record tra Shandong, Henan e Hebei

L’estate 2025 continua a sorprendere l’Asia con episodi meteorologici fuori dall’ordinario. Dopo settimane segnate da temperature elevate, una nuova ondata di calore sta interessando la Cina orientale e settentrionale, con valori che potrebbero stabilire nuovi record di caldo in regioni densamente popolate come Shandong, Henan e Hebei. Secondo le ultime previsioni, la città di Shijiazhuang, capoluogo della provincia dell’Hebei, sarà uno degli epicentri di questo evento estremo. Le simulazioni meteo indicano giornate caratterizzate da caldo intenso e forte umidità, una combinazione particolarmente insidiosa per la salute e per il benessere quotidiano della popolazione.

Una fase eccezionale di caldo prolungato

I meteorologi cinesi sottolineano come questa ondata di calore si distingua non solo per le temperature elevate, ma soprattutto per la sua durata insolita. I modelli indicano una persistenza di almeno 8-12 giorni consecutivi con valori termici oltre la media stagionale, un’anomalia significativa per il mese di agosto.

Normalmente, nelle aree settentrionali della Cina, i picchi di calore sono più brevi e intervallati da fasi meno opprimenti. Quest’anno, invece, l’aria calda e stagnante sembra insistere senza tregua, mantenendo alti non solo i valori massimi diurni, ma anche le temperature minime notturne.

Le giornate più critiche

Martedì 19 agosto : condizioni definite “cloudy, hot and very humid”, con una sensazione di afa particolarmente marcata.

: condizioni definite “cloudy, hot and very humid”, con una sensazione di afa particolarmente marcata. Giovedì 21 agosto: scenario “hot and humid; a p.m. thunderstorm”, ossia caldo afoso con la possibilità di temporali pomeridiani.

Questa combinazione di caldo estremo e umidità elevata amplifica il fenomeno del heat index, ovvero la temperatura percepita, che in questi giorni potrebbe risultare ben più alta rispetto a quella reale registrata dai termometri.

Impatti attesi su popolazione ed economia

Le conseguenze di una simile ondata di caldo in Cina si fanno sentire su diversi fronti:

Salute pubblica : cresce il rischio di colpi di calore e difficoltà respiratorie, soprattutto per anziani e bambini.

: cresce il rischio di colpi di calore e difficoltà respiratorie, soprattutto per anziani e bambini. Agricoltura : le colture estive subiscono stress termico, con possibili danni alle produzioni cerealicole.

: le colture estive subiscono stress termico, con possibili danni alle produzioni cerealicole. Consumi energetici: l’aumento dell’uso di condizionatori mette sotto pressione le reti elettriche urbane.

I meteorologi invitano la popolazione ad adottare comportamenti di autoprotezione, come evitare attività all’aperto nelle ore centrali del giorno, idratarsi frequentemente e prestare attenzione ai soggetti più fragili.

Un agosto fuori dalla norma

Un’ondata di caldo così lunga e intensa, in un periodo che solitamente segna l’avvio di una graduale attenuazione dell’estate, rappresenta un evento eccezionale per la Cina settentrionale. Le prossime giornate saranno decisive per capire se verranno effettivamente superati i record storici di temperatura, ma già ora è evidente che agosto 2025 verrà ricordato come uno dei mesi più estremi degli ultimi decenni in questa parte del continente asiatico.