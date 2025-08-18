Meteo estremo in Cina: Shaanxi e Xinjiang sotto assedio del caldo

MeteoWeb

La Cina sta vivendo in questi giorni una delle ondate di calore più eccezionali della sua storia recente, un fenomeno che si distingue non solo per le temperature elevate, ma anche per la sua durata e l’ampiezza geografica. Non si tratta infatti di un evento isolato o circoscritto: il caldo persistente sta colpendo milioni di persone, con conseguenze dirette sulla salute, sull’economia e sulla vita quotidiana.

Record storici: Xi’an e Qindu oltre i 40 °C per la prima volta ad agosto

Secondo i dati diffusi dalle autorità meteorologiche locali, le città di Xi’an e Qindu, entrambe nel cuore della Cina, hanno superato per la prima volta in agosto la soglia dei 40 °C, toccando i 40,3 °C. È un dato senza precedenti per queste aree densamente popolate e storicamente meno abituate a simili estremi.

Il picco massimo registrato finora appartiene a Turpan Donghu, nello Xinjiang, dove i termometri hanno segnato 41,5 °C. Se il bacino del Turpan è noto per i suoi valori estremi estivi, desta preoccupazione il fatto che il caldo eccezionale si stia ora estendendo a intere regioni della Cina centro-settentrionale, come lo Shaanxi, coinvolgendo città da milioni di abitanti.

Perché questa ondata è diversa dalle altre

Ciò che rende l’evento del 2025 particolarmente significativo è l’insieme di tre fattori principali:

Durata : il caldo non si limita a pochi giorni, ma si protrae per settimane , con valori costantemente oltre i 35-40 °C.

: il caldo non si limita a pochi giorni, ma si protrae per , con valori costantemente oltre i 35-40 °C. Estensione geografica : non sono solo le aree desertiche dello Xinjiang a soffrire, ma anche le regioni interne e centrali, dove simili temperature erano considerate eccezionali fino a pochi anni fa.

: non sono solo le aree desertiche dello Xinjiang a soffrire, ma anche le regioni interne e centrali, dove simili temperature erano considerate eccezionali fino a pochi anni fa. Periodo tardivo: il fatto che in agosto inoltrato, e con possibilità di persistenza fino a settembre, si tocchino simili valori, evidenzia una grave anomalia climatica.

Il contesto climatico: un trend che si ripete

Non è la prima volta che la Cina deve fare i conti con un’estate estrema. Nel 2022, il Paese aveva già registrato la stagione più calda e lunga della sua storia. L’ondata del 2025 sembra confermare un trend di estremizzazione climatica, analogo a quanto osservato nello stesso periodo in Europa e Nord America, dove le ondate di caldo diventano sempre più frequenti e intense.

Conseguenze concrete: energia, agricoltura e salute sotto pressione

Le ripercussioni di questa ondata di calore sono molteplici:

Energia : la domanda di elettricità per alimentare i condizionatori è schizzata alle stelle, con il rischio di blackout locali e sovraccarichi della rete.

: la domanda di elettricità per alimentare i condizionatori è schizzata alle stelle, con il rischio di locali e sovraccarichi della rete. Agricoltura : coltivazioni fondamentali come mais e riso sono minacciate da siccità e temperature eccessive , con potenziali danni alla produzione alimentare.

: coltivazioni fondamentali come mais e riso sono minacciate da e , con potenziali danni alla produzione alimentare. Salute pubblica: il caldo estremo aumenta i casi di colpi di calore, disidratazione e problemi respiratori, soprattutto tra anziani, bambini e lavoratori all’aperto.

Uno scenario da non sottovalutare

Questa ondata di calore in Cina non è soltanto un’emergenza locale: rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme su come il cambiamento climatico stia alterando la frequenza, la durata e l’intensità degli eventi estremi. Con miliardi di persone coinvolte a livello globale, la gestione del rischio e l’adattamento climatico diventano sfide cruciali non solo per la Cina, ma per l’intero pianeta.