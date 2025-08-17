Meteo: depressione tropicale 91W in evoluzione tra Vietnam e Filippine, possibile ciclone tropicale in 24 ore

MeteoWeb

La depressione tropicale 91W si sta organizzando nelle acque prospicienti la costa del Vietnam e, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe evolvere in ciclone tropicale nelle prossime 24 ore pur mantenendo, al momento, un livello di bassa pressione. I dati indicano venti massimi sostenuti attorno a 35 km/h e pressione minima al suolo intorno a 1003 hPa. Tradotto in pratica: un sistema non ancora intenso, ma capace di generare condizioni pericolose in mare già nella fase attuale.

Perché 91W è insidiosa anche senza venti da tifone

La velocità dei venti, da sola, potrebbe non impressionare. Ma la 91W non agisce in modo isolato. L’elemento che amplifica i rischi è l’interazione con il monsone di sud-ovest e una circolazione depressionaria estesa. Questa combinazione crea:

Convergenze umide su vasta scala → rovesci e temporali diffusi e persistenti.

su vasta scala → rovesci e diffusi e persistenti. Fasce di vento teso e mare molto mosso su ampie porzioni del Mare Orientale (Mar Cinese Meridionale).

e su ampie porzioni del (Mar Cinese Meridionale). Onde lunghe e frangenti pericolosi lungo le coste, specialmente su bocche di porto, lagune e tratti di litorale esposti.

In altre parole, l’area di influenza è più ampia e più duratura rispetto a quella tipica di una semplice depressione tropicale. Anche senza picchi da uragano, il mix di pioggia intensa, raffiche, mare agitato e visibilità ridotta rappresenta un rischio elevato per le attività marittime e costiere.

Aree e impatti attesi

Settore marittimo tra Filippine e Vietnam : corridoio di vento e onde significative , con condizioni in rapido peggioramento sui tratti di rotta più esposti.

: corridoio di vento e , con condizioni in rapido peggioramento sui tratti di rotta più esposti. Fascia costiera vietnamita : scrosci intensi, temporali organizzati , possibili allagamenti rapidi nelle aree urbane costiere e nelle pianure retrostanti; locali mareggiate su spiagge e moli.

: scrosci intensi, , possibili rapidi nelle aree urbane costiere e nelle pianure retrostanti; locali su spiagge e moli. Porti e ancoraggi : rollio e beccheggio accentuati, ormeggi sotto stress, movimentazione merci e pescherecci a rischio .

: rollio e beccheggio accentuati, ormeggi sotto stress, movimentazione merci e . Piccole imbarcazioni: scenario particolarmente critico, con perdita di governo possibile durante i downburst temporaleschi.

Dinamica e tempi: perché la prudenza non è facoltativa

La 91W potrebbe muoversi lentamente o serpeggiare, mantenendo maltempo prolungato invece del classico passaggio rapido. In presenza di celle temporalesche a rigenerazione continua, gli accumuli di pioggia possono diventare consistenti in poche ore, con incremento del rischio idrogeologico in tratti sensibili del litorale e delle basse pianure.

Raccomandazioni operative (mare e costa)

Sospendere o rinviare le attività in mare aperto fino a miglioramento consolidato.

le attività in mare aperto fino a miglioramento consolidato. Evitare uscite con natanti minori (diporto, pesca costiera) e limitare la navigazione in prossimità di scogliere e barre sabbiose.

con natanti minori (diporto, pesca costiera) e limitare la navigazione in prossimità di scogliere e barre sabbiose. Verificare ormeggi e parabordi; assicurare attrezzature a bordo e in banchina.

e parabordi; assicurare attrezzature a bordo e in banchina. Monitorare i bollettini ufficiali (JTWC e servizi meteo locali) con aggiornamenti frequenti.

(JTWC e servizi meteo locali) con aggiornamenti frequenti. Pianificare rotte alternative e porti rifugio: la grandezza del campo depressionario può estendere il maltempo oltre le attese.

e porti rifugio: la grandezza del campo depressionario può estendere il maltempo oltre le attese. In costa: massima attenzione a onde di risacca e fulminazioni; evitare soste su moli e battigie durante i temporali.

Prospettiva a breve termine

Sebbene la probabilità di rapida transizione in tempesta resti bassa, la pericolosità complessiva del sistema rimane alta. La sfumatura sinottica cruciale è l’ampia interazione monsonica: finché persiste, piogge forti, raffiche e mare agitato resteranno probabili su una vasta area del Mare Orientale e lungo ampie porzioni della costa vietnamita.

In sintesi

La depressione tropicale 91W non è un uragano, ma il contesto atmosferico in cui si inserisce moltiplica i rischi. Per marittimi, pescatori, operatori portuali e comunità costiere, la parola d’ordine è cautela: mantenere un monitoraggio serrato, rimandare le uscite, proteggere ormeggi e seguire le indicazioni delle autorità fino al termine della fase critica.