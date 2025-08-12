Meteo, EFI ECMWF GFS in accordo: tra oggi e il 17 agosto l’Europa occidentale affronta un caldo senza precedenti. Italia decisamente ai margini

MeteoWeb

L’ultima analisi del modello EFI-ECMWF (Extreme Forecast Index) indica una forte ondata di caldo su gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo tra il 12 e il 17 agosto 2025, con temperature eccezionalmente elevate e rischio di nuovi record in alcune aree. Il colore di sfondo mostra i valori combinati di EFI e Shift of Tails (SoT) per la temperatura media a 2 m:

Tonalità verso il rosso : anomalie calde marcate, eventi fuori norma .

: marcate, eventi . Tonalità verde/blu : anomalie fredde rispetto alla media.

: rispetto alla media. Intensità dal giallo al rosso scuro: aumentano probabilità e intensità dell’evento estremo.

Le linee di contorno nere rappresentano il SoT crescente (es. 0, 1, 2, 5, 8) e indicano quanto l’estremo statistico delle temperature si sposta rispetto alla climatologia.

Interpretazione: dove colpirà il caldo

Una vasta area rossa (EFI tra 0.7 e 1) segnala temperature eccezionalmente alte su Europa centro-occidentale, gran parte di Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Balcani, porzioni della Turchia e una piccola parte d’Italia (in particolare Nord-Ovest e Alpi). La fitta presenza di ‘contour line’ nere suggerisce che le temperature previste si spingono verso gli estremi storici.

EFI > 0.8–1 : eventi potenzialmente da record , con forti impatti su salute , agricoltura , risorse idriche e incendi .

: eventi potenzialmente , con forti impatti su , , e . EFI < 0 (aree verdi/blu): probabili temperature sotto media , specie su Europa nord-orientale .

(aree verdi/blu): probabili , specie su . Validità: previsione a medio-lungo termine (5 giorni), dal 12 al 17 agosto 2025.

Supporto dal GFS: anomalia a 850 hPa il 15 agosto (18 UTC)

La mappa di anomalia termica a 850 hPa del modello GFS (circa 1.500 m), valida per venerdì 15 agosto 2025 alle 18 UTC sull’Europa (riferimento 1981–2010), conferma il quadro:

Colori caldi (rossi/rosa/arancioni): anomalie positive diffuse su Europa occidentale, centrale e settentrionale , spesso tra +6°C e +12°C e localmente oltre.

(rossi/rosa/arancioni): anomalie positive diffuse su , spesso tra e e localmente oltre. Colori freddi (azzurri/blu): anomalie negative su porzioni di Est Europa, Turchia, Nord Africa e Sud Italia (fino a −6/−8°C o oltre).

Quadro sinottico: perché fa così caldo

È probabile la presenza di un promontorio anticiclonico molto robusto sull’Europa occidentale e centrale, responsabile della risalita di aria subtropicale a latitudini elevate. Contestualmente, una depressione sul comparto euroasiatico e sul Nord Africa mantiene attivo il gradiente termico e stabilizza la cupola di alta pressione.

Impatti attesi: chi rischia di più

Temperature massime molto elevate su Francia , Spagna , Portogallo , Germania , Italia settentrionale , Inghilterra e Paesi Bassi , con picchi sopra 35–38°C e localmente prossimi ai 40°C .

molto elevate su , , , , , e , con picchi sopra e localmente prossimi ai . Salute pubblica : rischio per anziani , bambini e fragili per caldo e afa (possibili notti tropicali ).

: rischio per , e per e (possibili ). Incendi e siccità : pericolo elevato per vegetazione arida e stress idrico prolungato.

e : pericolo elevato per arida e prolungato. Contrasti: ai margini dell’aria calda, possibili temporali intensi per forte gradiente termico.

In sintesi

Tra il 12 e il 17 agosto 2025 l’Europa occidentale affronterà un’ondata di caldo estrema, con anomalie termiche pronunciate e possibili record locali. Non tutto il continente sarà però sotto la morsa del caldo: su parte dell’Est Europa e del Mediterraneo centro-orientale sono attese condizioni più fresche e talvolta instabili.