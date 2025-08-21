Meteo estremo in Cina, improvviso e violento cloudburst colpisce Xi’an | VIDEO

MeteoWeb

Un violento cloudburst si è abbattuto improvvisamente sulla città di Xi’an, nella provincia cinese di Shaanxi, provocando allagamenti e forti disagi alla popolazione. Il termine “cloudburst” indica un fenomeno meteorologico estremo caratterizzato da precipitazioni eccezionalmente intense in un periodo di tempo molto breve, spesso concentrate in aree ristrette. Questi episodi, difficili da prevedere, possono scaricare in un’ora quantità di pioggia pari a quella di intere settimane. Le conseguenze tipiche sono improvvisi allagamenti, frane e l’interruzione di servizi essenziali, mettendo a dura prova infrastrutture urbane e reti di drenaggio.

La città colpita, Xi’an, è una delle più antiche e importanti della Cina. Conosciuta come punto di partenza della Via della Seta, fu capitale di diverse dinastie imperiali ed è oggi un polo culturale ed economico di rilievo. Situata nel Nord/Ovest del Paese, conta oltre 12 milioni di abitanti ed è celebre in tutto il mondo per l’Esercito di Terracotta, patrimonio dell’umanità UNESCO.