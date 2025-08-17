Meteo estremo: la crisi climatica accende roghi senza tregua in Spagna e Portogallo

MeteoWeb

L’Europa occidentale sta vivendo una stagione drammatica di incendi boschivi e i numeri lo confermano: nel solo 2025, in Spagna sono già andati in fumo oltre 150.000 ettari, mentre il Portogallo ha dovuto mobilitare risorse straordinarie per fronteggiare roghi estesi. Evacuazioni di villaggi, perdita di biodiversità e gravi danni economici raccontano l’impatto di un rischio che ormai è strutturale, non più occasionale.

Perché gli incendi aumentano: il ruolo del riscaldamento globale

Alle spalle di questa escalation c’è un contesto climatico sempre più estremo: ondate di caldo con picchi di 40–45°C, siccità prolungate e una stagione estiva più lunga e intensa. Non si tratta solo di fatalità: il cambiamento climatico sta trasformando il Mediterraneo occidentale in un’area ad alta vulnerabilità agli incendi, con periodi di pericolo che oggi si estendono su gran parte dell’anno.

Prevenzione: utile ma insufficiente senza un cambio di passo

Negli ultimi anni, la penisola iberica ha investito in misure come fuoco controllato, pascolo prescritto, divieti di accesso nei periodi critici e programmi di formazione. In un contesto di temperature estreme e suoli assetati, però, l’efficacia si riduce. Le foreste risultano spesso dense e omogenee, con specie ad alta infiammabilità (ad es. l’eucalipto). Gli esperti propongono modelli di gestione “a mosaico” per interrompere la continuità del combustibile e favorire specie autoctone più resistenti alla siccità.

Una spirale pericolosa: gli incendi alimentano la crisi climatica

Bruciare migliaia di ettari significa rilasciare in atmosfera grandi quantità di CO₂ e ridurre la capacità di assorbimento delle foreste rimaste. Si innesca così una spirale: più incendi ⇒ più emissioni ⇒ maggiore riscaldamento ⇒ stagioni del fuoco più lunghe e severe. Con notti tropicali sempre più frequenti e precipitazioni irregolari, ogni estate rischia di superare la precedente per gravità.

Comunicazione e responsabilità: oltre l’emergenza

Il dibattito pubblico tende a concentrarsi sulle carenze nella prevenzione o nella repressione dei roghi. Ma affrontare solo i sintomi non basta. Senza una strategia che unisca decarbonizzazione, adattamento climatico e resilienza territoriale, gli incendi continueranno ad aumentare per frequenza e intensità.

Cosa serve adesso (in sintesi operativa)

Decarbonizzazione accelerata per ridurre la pressione climatica di fondo.

accelerata per ridurre la pressione climatica di fondo. Gestione forestale a mosaico , riduzione delle specie ad alta infiammabilità (es. eucalipto ), tutela dell’ umidità del suolo .

a , riduzione delle specie ad alta infiammabilità (es. ), tutela dell’ . Piani di adattamento locale: fasce parafuoco, corridoi ecologici, manutenzione mirata.

locale: fasce parafuoco, corridoi ecologici, manutenzione mirata. Allerta precoce e informazione capillare durante le ondate di calore e i periodi di vento forte.

La scelta davanti all’Europa

Spagna e Portogallo sono in prima linea, ma il segnale riguarda tutto il continente: o ci limitiamo a spegnere gli incendi ogni estate, oppure affrontiamo la causa strutturale intervenendo su energia, territorio e pianificazione. Solo la seconda strada può evitare che la stagione 2025 diventi la “nuova normalità”.