Meteo, l’ex tempesta Dexter e l’anticiclone subtropicale spingono il caldo intenso verso la Francia

A partire da giovedì 7 agosto 2025, la Francia si troverà nuovamente alle prese con una robusta ondata di caldo, che secondo gli ultimi aggiornamenti meteo interesserà in modo particolare le regioni meridionali, ma con un’estensione progressiva anche verso il centro-nord del Paese. Si tratta della quarta ondata di calore dell’estate 2025, con caratteristiche potenzialmente eccezionali per durata e intensità, soprattutto al Sud.

Sud-Ovest e Sud-Est sotto torchio: fino a 40°C

Le aree più direttamente coinvolte fin da subito saranno il Sud-Ovest e il Sud-Est francese, dove si prevedono temperature massime comprese tra 36°C e 40°C. Le zone interne della Nuova Aquitania, l’Occitania e la Provenza saranno quelle più esposte, con possibili picchi nei settori lontani dalle brezze costiere. L’aria sarà particolarmente secca e il rischio di incendi boschivi risulterà elevato, come già indicato dalle autorità locali.

Estensione verso Parigi e bacino della Senna

Con il passare dei giorni, l’ondata di calore potrebbe spingersi anche verso le regioni centrali e settentrionali. In particolare, Parigi e l’Île-de-France sono attese da un progressivo aumento delle temperature: tra sabato e lunedì, le massime potrebbero toccare 30°C, con qualche punta superiore qualora l’anticiclone dovesse risultare più persistente del previsto. Sebbene i valori restino inferiori a quelli previsti nel Sud del Paese, il disagio potrebbe aumentare sensibilmente anche nell’area metropolitana della capitale.

Il ruolo della tempesta tropicale Dexter

Un elemento di particolare interesse è il collegamento atmosferico con la tempesta tropicale Dexter, in transito nell’Atlantico settentrionale. Pur non rappresentando un rischio diretto per la Francia, il suo posizionamento sta contribuendo a convogliare aria rovente dal Nord Africa e dalla Penisola Iberica verso l’Europa sud-occidentale. Questo schema sinottico, comune nei periodi estivi più estremi, sta permettendo al promontorio subtropicale di estendersi fin sul Mediterraneo e sulla Francia.

Conseguenze e previsioni a medio termine

Secondo le stime attuali, l’ondata di calore dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana, con possibili attenuazioni solo a partire dal 15-17 agosto, quando un fronte instabile potrebbe raggiungere le regioni settentrionali. Al momento, tuttavia, si prevede una lunga fase stabile, molto calda e spesso afosa, con notti tropicali e forte disagio fisiologico. Le autorità francesi hanno già attivato piani di prevenzione per i soggetti fragili, in particolare nelle città del Sud e nei grandi centri urbani.

Conclusione

La Francia si prepara quindi ad affrontare una nuova sfida meteorologica in questa estate 2025 sempre più rovente. Le aree meridionali saranno le più colpite, ma l’aumento delle temperature si farà sentire anche a Parigi e nel bacino della Senna. La combinazione tra alta pressione africana e dinamiche tropicali atlantiche sta creando un quadro favorevole alla persistenza del caldo, almeno fino a Ferragosto.