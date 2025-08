Meteo: in Finlandia conclusa ondata di caldo da +30°C, la più lunga da oltre 60 anni

MeteoWeb

Domenica 3 agosto si è concluso in Finlandia un periodo di 22 giorni consecutivi con temperature superiori a +30°C. Si è trattato del periodo più lungo nella storia delle misurazioni, a partire dal 1961. Lo segnala l’Istituto meteorologico finlandese, spiegando che dal 12 luglio l’ondata di calore ha portato temperature di oltre +25°C in qualche punto del Paese. Anche oggi alle stazioni di rilevamento di Parikkala Koitsanlahti e Tampere Härmälä si è raggiunta tale soglia. “Martedì le zone orientali e settentrionali del Paese saranno ancora calde, ma in seguito la temperatura scenderà a circa +20°C, valori più vicini a quelli usuali per questo periodo dell’anno”, afferma Sini Jääskeläinen dell’Istituto meteorologico finlandese.