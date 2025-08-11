Meteo Francia, allerta rossa per ondata di caldo in 12 dipartimenti

MeteoWeb

L’allerta rossa per ondata di caldo rimarrà in vigore fino a domani, martedì 12 agosto, nei 12 dipartimenti del sud-ovest della Francia già interessati, tra cui l’Aude, ancora in allerta massima dopo un gigantesco incendio, ha annunciato Météo-France nel suo ultimo bollettino. Circa altri 41 dipartimenti, situati principalmente nella metà meridionale del Paese, rimarranno in allerta arancione durante questa nuova giornata di caldo. L’ondata di calore, iniziata venerdì, “si sta estendendo”, ha aggiunto l’istituto di previsioni meteorologiche nel suo ultimo bollettino aggiornato lunedì mattina, precisando che dovrebbe durare “almeno” fino al fine settimana del 15 agosto.