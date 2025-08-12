Meteo Francia, allerta rossa per caldo estesa a domani in 14 dipartimenti

MeteoWeb

L’allerta rossa per ondata di caldo in Francia rimarrà in vigore mercoledì 13 agosto nei 14 dipartimenti interessati del Sud-Ovest e del Centro-Est. Lo ha annunciato Météo-France nel suo ultimo bollettino. Mercoledì, “le temperature stanno generalmente rallentando leggermente nel Sud, mentre stanno leggermente aumentando nel Nord-Est: sono previste punte di +40°C in Borgogna. Le temperature si attestano ancora sui +35/36°C a Parigi”, ha aggiunto l’istituto di previsioni, che mantiene anche l’allerta arancione per i 64 dipartimenti al di sotto di questo livello di allerta.