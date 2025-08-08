Meteo Francia, caldo record in arrivo: fino a 45°C al Sud per l’effetto della ex tempesta tropicale Dexter

MeteoWeb

Una nuova ondata di calore estremo si prepara a investire la Francia nei prossimi giorni, con il rischio concreto che lunedì 11 agosto diventi il giorno più caldo mai registrato a livello nazionale. Le temperature sono destinate a impennarsi soprattutto nelle regioni meridionali, dove si prevedono punte fino a 45°C. Il tutto sarà accompagnato da notti tropicali, afa opprimente e un rischio crescente di incendi boschivi.

Caldo in intensificazione: weekend torrido al Sud, stabile al Nord

Il fine settimana sarà caratterizzato da un clima tipicamente estivo al Nord, ma torrido al Sud. Sabato, dopo una notte con minime già elevate (intorno ai 20°C in buona parte del Centro-Sud), le temperature massime torneranno a salire soprattutto dall’est della Nuova Aquitania al Rodano-Alpi, passando per l’interno della Provenza e le valli dell’Alvernia. In queste aree i termometri si attesteranno tra 36°C e 39°C, con punte già prossime ai 40°C.

Domenica 10 agosto sarà ancora più calda. Nell’entroterra mediterraneo e nel sud-ovest, le massime oscilleranno tra 38°C e 41°C, coinvolgendo aree come le Cevenne, la valle del Rodano, Tolosa e Carcassonne. Le temperature notturne resteranno elevate, con minime fino a 25°C nella bassa valle del Rodano e nei Pirenei orientali.

Lunedì 11 agosto: picco del caldo con l’arrivo della ex tempesta Dexter

Lunedì sarà la giornata più rovente. La risalita di una massa d’aria sahariana, attivata dall’ex tempesta tropicale Dexter, favorirà un’intensificazione eccezionale del caldo su quasi tutta la Francia. Il Sud sarà il più colpito, ma anche le regioni a nord della Loira rischiano temperature molto elevate, con valori che potrebbero superare i 40°C. Si temono nuovi record nazionali e regionali.

Le temperature minime saranno insolitamente alte: nel Sud-Ovest si prevedono valori compresi tra 20°C e 24°C, mentre nella bassa valle del Rodano potrebbero toccare i 25°C, aggravando ulteriormente la percezione di afa e disagio fisico.

Una tregua da martedì: primi segnali di cambiamento da Ovest

Secondo le ultime proiezioni modellistiche, martedì 12 agosto è atteso un parziale cambiamento del tempo. Masse d’aria più fresca inizieranno a penetrare da Ovest, lungo la costa atlantica, portando a un lieve calo termico. Tuttavia, la parte orientale e meridionale del Paese continuerà a fare i conti con temperature estreme ancora per qualche giorno.

L’attenzione resta alta anche per il rischio di incendi nelle zone più aride e ventilate, in particolare nelle regioni mediterranee e sud-occidentali. Le autorità invitano a prestare massima prudenza e a seguire le indicazioni della protezione civile e dei servizi meteo locali.