Meteo Francia, recente ondata di caldo non paragonabile al 2003 ma non nel Sud-Ovest

MeteoWeb

La recente ondata di caldo che ha colpito la Francia non è, su scala nazionale, “paragonabile né per intensità né per gravità alla storica ondata di caldo dell’agosto 2003”, tranne che nel sud-ovest, ha annunciato oggi Météo-France. Questa ondata, la 51esima dal 1947 a livello nazionale, si è verificata dall’8 al 18 agosto. Questi eventi estremi sono diventati più frequenti e intensi nel contesto dei cambiamenti climatici. 34 delle ondate di calore in Francia si sono verificate dopo il 2000. L’ultimo episodio è “la seconda ondata di caldo più lunga per un mese di agosto dopo quella dell’agosto 2003, che era durata sedici giorni”, indica il servizio meteorologico nazionale.

Con 27 giorni di ondate di calore, l’estate 2025 si colloca attualmente al secondo posto per numero di giorni di ondate di calore, dietro al 2022, che ne ha registrati 33 in tre ondate di calore distinte.

Ondata di caldo non paragonabile al 2023: i dati

Ma per quanto riguarda l’intensità e la gravità, l’ultima ondata di caldo non può essere paragonata alla storica ondata di caldo del 2003 se si considera il quadro nazionale, soprattutto perché la parte settentrionale del Paese è stata relativamente risparmiata dalle temperature più elevate. Tuttavia, si tratta di “una delle ondate di caldo più intense nel sud del Paese”, in particolare nel sud-ovest, “che ha registrato livelli di calore paragonabili a quelli del 2003”, osserva Météo-France. A Carcassonne, Cognac, Tolosa e Bordeaux, le temperature massime sono state in media di uno o due gradi più elevate rispetto al 2003, mentre a Strasburgo e Parigi sono state di tre o quattro gradi più fresche.

La soglia dei +40°C

La soglia dei +40°C è stata superata più volte nel sud del Paese, “a volte per due giorni consecutivi come a Tolosa (Haute-Garonne), Argentat (Corrèze), Agen (Lot-et-Garonne), Montauban (Tarn-et-Garonne), e persino due volte come a Carcassonne (Aude)”. Sulla rete di 120 stazioni di Météo-France, i +40°C sono stati raggiunti o superati 32 volte nell’agosto 2025 da 20 stazioni. Nel 2003, erano stati raggiunti 87 volte da 28 stazioni.

“Prima del 1980, i casi di superamento della soglia dei +40°C su questa stessa rete erano estremamente rari, solo cinque casi sono stati registrati tra il 1951 e il 1980”, precisa il servizio meteorologico nazionale.

Notti tropicali

Le notti tropicali, in cui la temperatura non è scesa sotto i +20°C, si sono moltiplicate, in particolare a Nizza (Alpi Marittime), Sète (Hérault) e Perpignan (Pirenei Orientali), dove si sono susseguite per 11 giorni, ovvero per tutta la durata di questa ondata di caldo.