Meteo Francia, seconda grande ondata di caldo al sud: 11 Dipartimenti in allerta arancione

Una nuova ondata di caldo, con temperature superiori ai +35°C, sta colpendo il sud della Francia, dove Météo-France ha posto 11 Dipartimenti in allerta arancione per domani, venerdì 8 agosto. Questo secondo episodio dell’estate 2025 “sarà la 51esima ondata di calore registrata dal 1947“, ha osservato il meteorologo François Jobard durante una conferenza stampa. Ai Dipartimenti degli Alti Pirenei, dell’Alta Garonna, del Tarn, del Tarn-et-Garonne e del Rodano, già in allerta arancione da venerdì a mezzogiorno, si aggiungono Lot, Aveyron, Loira, Isère, Drôme e Ardèche.

Secondo le ultime previsioni di Météo-France, questa seconda ondata di caldo estivo, dopo quella soffocante che ha colpito il Paese dal 19 giugno al 4 luglio, dovrebbe “aumentare e diffondersi” nei prossimi giorni.

Oggi a Mont-de-Marsan, nel Dipartimento delle Landes in stato di allerta gialla, gli operai hanno iniziato i lavori di costruzione all’aperto prima del solito, alle 7 del mattino, in previsione dei +36°C previsti per il pomeriggio. Anche a Bordeaux sono stati modificati gli orari dei lavoratori che lavorano all’aperto. Le temperature potrebbero superare i +40°C a Bordeaux domenica 10 agosto, per poi scendere a partire da martedì.

Ondate di caldo e cambiamento climatico

“Stiamo assistendo a un’accelerazione nel verificarsi di ondate di calore nel tempo. Questa tendenza è chiaramente legata al cambiamento climatico, che ha un forte impatto sulle temperature nella Francia metropolitana”, sottolinea Lauriane Batté, climatologa di Météo-France. “Il verificarsi di queste ondate di calore è diventato quasi una routine negli ultimi anni. Dal 2009, ci sono state solo due estati in cui non ne abbiamo osservata una, durante le estati del 2014 e del 2021”, aggiunge.