Meteo Francia: dal caldo estremo ai temporali violenti, arriva la goccia fredda atlantica

Il fine settimana si apre con un anticiclone subtropicale ancora ben rinforzato su Francia e Isole Britanniche. La metà meridionale del Paese resta sotto calore molto intenso, mentre la metà settentrionale viene sfiorata da un flusso più fresco e umido da N/NE con nuvolosità marittima dal Mare del Nord. In quota, una corrente meridionale trasporta il fumo degli incendi iberici verso l’ovest della Francia, con cielo lattiginoso e visibilità ridotta.

Weekend: stabilità prevalente, ma con pochi temporali locali

Sabato pomeriggio : possibili temporali isolati sui rilievi orientali, in Corsica e in modo sparso sui Pirenei .

: possibili sui rilievi orientali, in e in modo sparso sui . Domenica pomeriggio: instabilità su Alpi meridionali e rilievi corsi; in serata fenomeni sull’estremo sud-ovest.

Lunedì 18 agosto: primi segnali della goccia fredda

Da lunedì arrivano i primi effetti della goccia fredda atlantica, che segna la fine della grande ondata di caldo. Attesi temporali a fine giornata sulla facciata occidentale e su Alpi meridionali/rilievi della Corsica.

Martedì 19 agosto: fase critica con rischio fenomeni violenti

La goccia fredda scivola verso la Manica, instaurando un regime ciclonico. Il sud e il sud-est della Francia finiscono nel cuore dei contrasti termici: nel pomeriggio-sera temporali forti su Occitanie, Alvernia, Rodano-Alpi e nord PACA. Possibili raffiche di vento intense, grandine e piogge a elevata intensità.

Mercoledì 20 – Giovedì 21: piogge diffuse e clima più fresco

Tra mercoledì e giovedì si afferma la “pioviggine ‘fredda’” collegata alla goccia fredda, con precipitazioni estese su gran parte della Francia. Giovedì i temporali d’aria fredda si muovono da nord-est verso centro-est: calo termico marcato e instabilità diffusa con scenario più autunnale.

In sintesi

Weekend : caldo e stabilità, salvo temporali localizzati su rilievi e sud-ovest.

: caldo e stabilità, salvo su rilievi e sud-ovest. Lunedì : avvio del cambiamento , primi temporali a ovest e su settore alpino meridionale.

: avvio del , primi a ovest e su settore alpino meridionale. Martedì : punto critico con rischio di temporali violenti al centro-sud e sud-est del Paese.

: con rischio di al centro-sud e sud-est del Paese. Mercoledì–Giovedì: peggioramento generalizzato, clima più fresco e instabile.

Il passaggio dall’anticiclone subtropicale a una circolazione ciclonica segna un vero cambio di passo meteo: dal caldo estremo a un contesto più dinamico, con temporali anche intensi e temperature in calo.